Спецпредставитель США по Украине встретится с Сурковым до конца августа - СМИ

Встреча спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в последние две недели августа в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатический источник.

Разговоры о том, что планируется встреча между кураторами украинского направления в России и США, ведутся уже несколько недель. Однако детали появились только после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона 6 августа в Маниле.

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"Достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Она состоится в Москве до конца августа. Скорее всего, в последние две недели", - отметил дипломатический источник. Стороны обсудят вопросы урегулирования ситуации в Украине и недопущения эскалации конфликта.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, курирующим ведение переговоров относительно ситуации в Украине. 23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности, посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а «горячая война».