Ющенко осмотрит образцы боевой техники

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Хмельницкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО ознакомится с основными задачами, организационно-штатной структурой и боевыми возможностями 8-го отдельного полка специального назначения и 19-й Хмельницкой ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Президент осмотрит образцы боевой техники и вооружения войск специального назначения и ракетных войск, а также образцы реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».