Под окнами Ющенко собираются люди

В пятницу утром вблизи секретариата президента в Киеве собираются группки людей.

В таких группках по состоянию на 8 часов утра около 20-30 человек.

Они стоят в ожидании на подходах к секретариату президента на улице Банковой и Лютеранской (перпендикулярная к Банковой, где находится секретариат).

Никаких плакатов эти люди не держат, лозунгов не провозглашают, но, очевидно, прибыли в центр Киева для участия в акции.

Определенные лица сверяют по телефону "место дислокации".

Рядом с ними находятся наготове работники милиции, фактически преграждая людям путь, однако никаких действий ни те, ни другие не делают.

Как известно, Партия регионов предупреждала о том, что в пятницу проведет массовые акции в Киеве – в частности, под зданиями секретариата президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

Акция на Майдане Независимости, как сказал в четверг "регионал" Александр Ефремов, начнется в 13:00.

В Мариинском парке, напротив Верховной Рады, еще раньше было установлено с десяток палаток с символикой Партии регионов.

Украинская правда