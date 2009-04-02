Тимошенко бросила заседание Кабмина, едва услышала о цене на электрику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что правительство и Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) достигли взаимопонимания относительно отмены решения о повышении тарифов на электроэнергию для потребителей, использующих более 400 кВт/ч в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила журналистам сегодня на пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она покинула заседание Кабмина, чтобы провести специальное совещание по этому вопросу, в том числе с представителями НКРЭ.

«Мы обратились как правительство и я как премьер-министр к НКРЭ с предложением отменить это решение. И могу сказать, что на этом совещании мы нашли взаимопонимание. Премьер-министра НКРЭ услышала, и я уверена, что они все-таки, учитывая то, что правительство ведет абсолютно другую стратегию по использованию электроэнергии, отменят это постановление. Я верю в это. Мы будем в контакте с руководством НКРЭ сегодня до конца дня, и я буду точно знать время, когда будет отменено постановление КНРЭ о повышении тарифов на электроэнергию для тех потребителей, которые используют ее более 400 кВт/ч в месяц. И думаю, что больше НКРЭ, учитывая программу, которую реализует правительство, не будет такого делать», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство призывает людей для обеспечения теплом и горячей водой переходить от использования газа на использование электроэнергии, и это было отмечено сегодня в ходе совещания с руководством НКРЭ.

«Мы заинтересовываем сегодня и людей, и местные органы власти для перевода отопления и подогрева воды на электроэнергию вместо природного газа. И совсем не логично, когда НКРЭ поднимает тарифы для тех семей, которые потребляют больше электроэнергии. Логики в этом нет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в условиях финансового кризиса нет вообще никакой логики в повышении каких-либо тарифов.

После этого стало известно, что НКРЭ отменила свое решение о повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики на своем заседании приняла решение с 1 апреля повысить тариф для населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза – до 76,26 коп. (с НДС) за кВт/ч.

Согласно принятому решению, новый тариф не будет применяться к следующим категориям бытовых потребителей: к многодетным семьям, воспитывающим более трех детей; к приемным семьям; к абонентам, проживающим в домах с кухонными электроплитами; к абонентам, использующим электроэнергию на отопление жилья, в случае наличия счетчиков зонального учета потребления.

В ходе рассмотрения данного вопроса председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО напомнил, что, по данным энергокомпании, на сегодняшний день количество абонентов, потребляющих свыше 400 кВт/ч, составляет около 3% (600 тыс. абонентов) от общего количества бытовых потребителей. При этом данная группа потребляет 16% (4,6 млрд. кВт/ч ежегодно) от общего объема потребления электроэнергии населением. В.КАЛЬЧЕНКО также допустил, что по итогам введения нового тарифа комиссия может вернуться к рассмотрению вопроса о блочных тарифах. В частности, он не исключил возможности снижения планки потребления, к которой будет применяться новый, экономически обоснованный тариф.

«Этот шаг необходимо было сделать. После проведения соответствующего анализа мы решим, остановимся мы на 400 или будем понижать планку», – отметил председатель комиссии.