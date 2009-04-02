У Литвина говорят, что Балоге важно стать депутатом до смены Президента

Заместитель руководителя фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ не исключает, что Президент Украины издаст указ о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗАРУБИНСКИЙ сказал в интервью журналистам.

По его словам, В.ЮЩЕНКО может сделать такой шаг «под воздействием Виктора БАЛОГИ (речь идет о главе Секретариата Президента Украины – УНИАН), для которого прохождение в Верховную Раду правдами и неправдами (скорее всего, второе) - это сохранение себя».

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что В.БАЛОГА и его команда хотят «пройти в ВР обязательно до смены Президента».

По его словам, это нужно для того, чтобы получить «депутатскую неприкосновенность», потому что в ином случае «очевидно, могут быть серьезные проблемы».

«Это абсолютно меркантильный личный интерес В.БАЛОГИ», - добавил он.

По его словам, «он совпал с интересом или целью Партии регионов».

«Мотивы разные, а цель одна», - прибавил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Он считает, что для В.БАЛОГИ досрочные выборы в ВР еще до президентских выборов - «это вопрос его сохранения – я не хочу сказать физически, а как игрока».

На вопрос, когда можно ожидать указ Президента Украины о роспуске ВР, О.ЗАРУБИНСКИЙ ответил: «Прогнозировать действия В.ЮЩЕНКО может Павел ГЛОБА, Алан ЧУМАК и еще другие люди».