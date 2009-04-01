Партия регионов будет блокировать парламент 2 и 3 апреля

Президиум Партии регионов решил, что 2 и 3 апреля фракция Партии регионов будет блокировать Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов со ссылкой на народного депутата, заместителя председателя партии Анну ГЕРМАН.

«Президиум Партии регионов решил, что 2-3 апреля фракция Партии регионов будет блокировать парламент. Основное требование этой предупредительной акции – правительство должно подать в Верховную Раду антикризисную программу вместе с поправками к бюджету как гарантией выполнения этой программы», - отметила А.ГЕРМАН.

По ее словам, 3 апреля эти акции будут подкреплены массовыми митингами, которые пройдут в столице возле Секретариата Президента, Кабинета министров, Верховной Рады и на Майдане Незалежности.