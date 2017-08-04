МИД направило России ноту протеста из-за визита Медведева в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым.

Как говорится в комментарии МИД, Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь.

«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т.н. «поездки» российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН «территориальная целостность Украины» A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь» A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, а также обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия», - подчеркнули в ведомстве.

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МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупант в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные т.н. «Органы крымской власти» и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста.