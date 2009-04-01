БЮТ «дожал»: ВР рассмотрит вопрос о дате выборов Президента

Верховная Рада решила сегодня рассмотреть вопрос о назначении даты выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня трех соответствующих проектов постановлений проголосовали 373 народных депутата.

Вопрос был вынесен на голосование по настоянию фракции БЮТ.

В частности, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что парламент должен немедленно сегодня рассмотреть этот вопрос, чтобы успокоить общество и политиков.

Он добавил, что есть три проекта постановления, и депутаты должны определить, какой из них поддержать.