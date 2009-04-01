БЮТ «дожал»: ВР рассмотрит вопрос о дате выборов Президента
11:07, 01 апреля 2009Политика
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"Чтобы успокоить общество и политиков"
Верховная Рада решила сегодня рассмотреть вопрос о назначении даты выборов Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня трех соответствующих проектов постановлений проголосовали 373 народных депутата.
Вопрос был вынесен на голосование по настоянию фракции БЮТ.
В частности, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что парламент должен немедленно сегодня рассмотреть этот вопрос, чтобы успокоить общество и политиков.
Он добавил, что есть три проекта постановления, и депутаты должны определить, какой из них поддержать.
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