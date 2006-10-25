Газовые отношения не должны быть связаны со вступлением в НАТО или ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что цена на газ и газовые отношения никоим образом не могут быть связаны с какими-либо геополитическими вопросами, как, например, вступление в НАТО или ВТО. На этом Глава государства акцентировал во время встречи с вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ, министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО и руководством НАК «Нефтегаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента.

На встрече, состоявшейся сегодня в аэропорту «Борисполь» перед отлетом Президента с официальным визитом в Финляндию, речь шла о ситуации с подписанием Украиной газовых контрактов на 2006-2007 гг.

В.ЮЩЕНКО считает необходимым подписание двустороннего межправительственного протокола между Украиной и Российской Федерацией, как того требует соответствующее межгосударственное соглашение.

Глава государства указывает на необходимость создания газотранспортного консорциума, но, по его мнению, такой консорциум может создаваться исключительно на прозрачных условиях при участии Европейского Союза, Украины и Российской Федерации.

Также на встрече В.ЮЩЕНКО отметил необходимость рассмотрения вопроса относительно поставки энергоносителей и порядка ценообразования как на сами энергоносители, так и на услуги по транзиту таких энергоносителей в рамках СНГ и ЕЭП.