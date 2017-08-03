Канадский министр на украинском языке приветствовал соглашение о ЗСТ

Канадский министр международной торговли Франсуа-Филипп Шампань написал сообщение в Twitter на украинском языке. Таким образом он заявил о том, что украинская диаспора в Канаде поддерживает договор о создании зоны свободной торговли с Украиной.

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"Чрезвычайно позитивная поддержка украинской общины в Канаде Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной. Ожидаем дальнейшее сотрудничество в будущем", - написал Шампань в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 1 августа вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Затем в Минэкономразвития сообщили о наличии ошибки в тексте соглашения. В министерстве отметили, что это техническая ошибка, которая не повлияет на реализацию соглашения.