Глава Комитета по нацбезопасности договорился о сотрудничестве с крупнейшим оборонным концерном Израиля

15:00, 02 августа 2017
Политика
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Собеседники обсудили углубление сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

Украина и Израиль могут углубить сотрудничество в оборонке / фото: УНИАН

В среду состоялась встреча Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, члена фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского с представителями крупнейшего частного оборонного концерна Израиля - компании Elbit Systems.

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Во время встречи обсуждались вопросы углубления сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба Комитета.

Сергей Пашинский подчеркнул, что для Украины очень важен опыт Израиля в вопросах обеспечения национальной безопасности и поддержания обороноспособности государства. Также отмечается, что стороны выразили готовность к углублению сотрудничества.

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Теги: #Украина и Израиль