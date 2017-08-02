Глава Комитета по нацбезопасности договорился о сотрудничестве с крупнейшим оборонным концерном Израиля

В среду состоялась встреча Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, члена фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского с представителями крупнейшего частного оборонного концерна Израиля - компании Elbit Systems.

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Во время встречи обсуждались вопросы углубления сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба Комитета.

Сергей Пашинский подчеркнул, что для Украины очень важен опыт Израиля в вопросах обеспечения национальной безопасности и поддержания обороноспособности государства. Также отмечается, что стороны выразили готовность к углублению сотрудничества.