Ежегодное послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины

Глубокоуважаемый Украинский народ,

Уважаемый господин Председатель Верховной Рады,

Уважаемая госпожа Премьер-министр,

Уважаемые народные депутаты,

Уважаемые члены Правительства,

Гости, дамы и господа,

Послание о внутреннем и внешнем положении Украины я, прежде всего, адресую нашим людям, всем гражданам Украины и безусловно, украинскому парламенту.

Сейчас непросто и в Украине, и в мире. Нам нужна спокойная оценка ситуации. Пусть меня услышит каждый, кто мыслит, и каждый, для кого Украина - не пожива и не временное пристанище.

Я имею право на эти слова.

Вам хорошо известно: я честно и твердо стою на главной позиции моей жизни - на позиции национальных украинских интересов. Нация и человек - их свободная жизнь, жизнь в единстве и демократии являются важнейшим мерилом деятельности украинской власти.

Сто лет назад, первый руководитель независимого украинского парламента, а впоследствии Глава государства Михаил Грушевский в статье «Основы Великой Украины» сформулировал главные принципы украинской демократии:

«Она должна заботиться об укреплении идеи украинской демократической государственности, ее распространении в гражданстве, воспитание его в чувствах долга перед ней, как высшего стимула общественной жизни, который должен объединить всю людность, весь народ ее в одном национальном порыве, побеждая партийные различия и расхождения там, где начинаются основные интересы украинского государства».

Я обращаюсь сегодня ко всем - к каждому, кто поддерживает меня и кто выступает против, кто не теряет веры и кто утратил веру.

Я обращаюсь ко всему нашего великому украинскому народу.

На Украину мы должны посмотреть взглядом широким, искренним, преданным - и именно в этой преданности найдем подлинное национальное единство.

За последние пять лет Украина, безусловно, изменилась. Сдвинулись с места фундаментальные процессы. Наши главные магистрали - перед нами.

Мы утверждаемся как единая нация. Единая украинская нация с четким характером, культурой и языком, традицией, историей, которые рождены нашей землей. И, вместе с тем - как единая политическая нация, которая творится без разделения на взгляды, веру, слово или происхождение. Мы способны на решения, суть которых - национальное достоинство. Мы подняли на общемировой уровень тему Голодомора. Мир услышал нас и понял. Мы все, несмотря на политические взгляды, и если искренни перед Богом и Украиной, осознаем значение создания единой поместной украинской церкви.

Это говорит нации. Это говорит наше достоинство. Мы учимся быть нацией - открыто, идя по совести, несмотря на чужое недовольство, открывая себя перед собой - пусть сложно, пусть больно, но эта боль - живая и здоровая, ибо наш дух и тело получили шанс выздороветь.

Мы стали свободным государством. С 2004 года именно народ является главным арбитром страны. Дважды оппозиция приходила к власти путем свободных и честных выборов. Уже четыре года для нас привычной нормой является свобода слова и выбора. Этого не было до сих пор. Сегодня это - естественно, как воздух.

Мы продолжили масштабный, исторический процесс объединения Европы. И за последние несколько лет достигли больше, чем за предыдущее десятилетие. Не для кого-то. Для себя.

Наша интеграция в европейское и евроатлантическое пространство - это уже не абстрактная цель. И, вместе с тем, это - не самоцель. Это - практические, современные инструменты, которые помогут нам принести благосостояние людям и гарантировать безопасность страны, нашего народа, наших детей и наших внуков.

Мы провели большую, системную работу.

Как результат, Украина сделала или вплотную подошла к исключительным решениям, которые были невозможны еще 5 лет назад. Это объединение энергетических систем Украины и Европейского Союза и ближайшие перспективы подписания договора об энергетическом сотрудничестве, это соглашение о восточном партнерстве, это завершение работ над соглашением о общем небе, это начало официальных переговоров о безвизовом режиме Украина - Европейский Союз, это переговорная работа по созданию с ЕС зоны свободной торговли. Это беспрецедентное приближение к соглашению о политической ассоциации Украина - Европейский Союз, которое будет подписано в этом году.

Каждый упомянутый шаг - это уже реальное и достижимое возвращение Украины в европейский мир.

Мы сосредоточились не на лозунгах, а на практических шагах.

Став членом Болонского процесса, мы вошли в единое европейское образовательное пространство.

Став членом Всемирной торговой организации, мы стали равноправными партнерами на европейском и мировом рынках.

Создав единый бизнес-план модернизации газотранспортной системы Украины, мы начали объединение наших газовых энергетических систем, которые принесет нам не только экономическую выгоду, но и ограничит внешние влияния.

Мы вернули к жизни энергопровод «Одесса-Броды-Европейский Союз». Не сомневаюсь - он станет главной артерией для энергоносителей с Каспия в Европу.

Наряду с этим проектом, вместе с Польшей мы стали хозяевами Евро-2012. Это событие поддержит нашу экономику и шире откроет нас для Европы и всего мира.

Украина имеет все шансы стать другой.

За неполных пять лет в жизни страны состоялось не поверхностное обновление.

Мы создали условия, которые позволили остановить критические демографические процессы.

Разве не радость, нормальная человеческая радость - то, что в 2008 году родилось на 84 тысячи украинских детей больше, чем в 2004 году! Впервые за время независимости в трех наших областях рождаемость превысила смертность. И это - только, убежден, начало.

Пусть постепенно, но все-таки мы начали больше заботиться друг о друге. В 2008 году каждый десятый украинский ребенок-сирота нашел свою семью. И к тому же - примечательная черта: с 2006 года больше и активнее распространяется именно национальное, украинское усыновление.

А по сравнению с 2005 годом количество детей, устроенных в приемные семьи и семейные детские дома, возросло в 22 раза! Сегодня в очереди на усыновление стоят родители, а не дети, как еще три года назад.

Мы прекратили массовый отток людей за границу.

Если в 2001-2002 годах на каждого прибывшего в Украину два человека выбывали из страны, сегодня тенденция обратная - люди возвращаются домой.

Мы сделали принципиальные шаги в реформе образования.

Впервые 425 тысяч детей поступили в высшие учебные заведения по новым правилам тестирования. По сути, мы очистились от старой коррупционной системы, которая с детства деморализовала и родителей, и детей. Это - первый шаг к формированию сознания новой украинской молодежи.

Мы начали реформу Вооруженных Сил и всего сектора безопасности. Произошли принципиальные изменения - от увеличения зарплат и выплат военнослужащим до сокращения срока службы до 12 месяцев. Несмотря на любые трудности, я уверен, что мы придем к созданию профессионального украинского войска.

В Украину поверили иностранные инвесторы. За последние 4 года объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил почти 27 млрд. долларов США, что втрое больше всех привлеченных внешних инвестиций с момента провозглашения украинской государственности.

Упомяну и то, что о нашем потенциале хорошо свидетельствует один характерный факт: до момента кризиса темпы роста украинской экономики достигали 6,5-7%, то есть были одними из самых высоких в Европе. Я верю и убежден, что этот показатель еще будет восстановлен.

Таким образом, мы - не в пропасти и не на обочине.

Мы - посреди пути, который способен привести нас к действительно свободному, зажиточному, безопасному, лучшему обществу. Без пафоса и преувеличения.

Никто не перечеркнет наши результаты.

Но мы могли бы сделать во стократ больше, если бы понятия национального достоинства и единства стали общей основой для всех. И особенно для украинских политиков.

Наше нынешнее состояние - не уникальное.

Через схожие испытания проходили десятки других государств и народов - Германия, Польша, Испания, Чехия, Соединенные Штаты.

Ответ на вызовы - всегда был один:

Единство. Независимость и национальное достоинство. Способность переступить через амбиции. Готовность жить своей жизнью и умом, а не приказами из чужих столиц. Желание увидеть друг в друге важнейших партнеров, а не конкурентов, которых необходимо обыграть любой ценой.

Мы обрели свободу.

Но свобода - не только фон. Ее главная цель - это наш прогресс.

Я прошу нацию, я прошу всех нас объединиться ради нашего общественного прогресса.

Объединиться там, где начинаются основные интересы государства, нации и украинского человека.

И в этом главная суть моего Послания.

Дорогие соотечественники,

Наше внешнее положение - безопасно, однако уязвимо к многочисленным новейшим рискам.

Основные угрозы исходят от коррозии международно-правовых стандартов, от общего ухудшения атмосферы мировых отношений, от энергетической зависимости Украины и от опасных, разрушительных, недальновидных попыток использовать право силы в решении споров или конфликтов.

Наш единственно возможный, безальтернативный ответ на эти вызовы - строгое соблюдение международно-правовых норм и обязательств, проведение конструктивного и сбалансированного внешнеполитического курса и твердость в отстаивании избранных, законодательно определенных национальных целей.

Внешнеполитические приоритеты Украины - устойчивые и выверенные. Европейская и евроатлантическая цель - неизменна, она неизбежно будет достигнута.

Еще раз подчеркиваю - это в интересах всех граждан Украины. Я выступаю за максимальное улучшение и выправление отношений с Российской Федерацией.

Я намерен сделать все возможное, чтобы перевернуть страницу недоразумений и обеспечить равный и доброжелательный диалог, который должен существовать между соседями. Круг наших межгосударственных приоритетов останется широким - от Вашингтона до Варшавы, от Лондона и Парижа до Пекина и Токио, от Сеула до Триполи.

Особенно в нынешних условиях мы обязаны существенно усилить присутствие на внешних рынках и наладить новые экономические связи.

Украина стремится жить и работать в безопасной региональной среде.

Мы должны в полной мере выполнить все национальные требования безопасности.

Наше внутреннее положение - сложное, однако не катастрофическое.

Мы не перешли последней черты. Но уже сегодня непосредственно находимся перед лицом трех серьезных угроз - экономического упадка, углубления политического кризиса и масштабного социального протеста.

Основная причина экономического кризиса в Украине - убежден, не извне, а в неспособности государства в течение лет провести базовые необходимые структурные прежде всего экономические и социальные реформы.

Давно обещанный украинцам Налоговый кодекс уже 10 лет, словно «вымпел ударного труда», переходит из правительства в парламент.

Индивидуальная приватизация стратегических предприятий подменена обычной распродажей по правилам массовой приватизации, которые были актуальны еще в конце 1990-х годов.

О реформах в энергетике, аграрном секторе даже речи не идет.

Сегодня мы на последних местах в рейтингах, по которым оценивается предпринимательская среда страны.

Мы оказались неготовыми встретить в значительной части кризис.

А потому его первый удар сразу стал болезненным и очень тяжелым.

Мы потеряли внешние рынки, на которые приходилось 60% украинского экспорта - от этих рынков зависела почти вся наша валютная выручка и занятость почти 2 миллионов человек в металлургии, химии и смежных отраслях.

Следствием этого стало замедление роста ВВП, которое в прошлом году составило 102,1% по сравнению с 106,7% в 2007 году и сокрушительное сокращение на 25-30% по результатам января-февраля текущего года. (Называю эти данные, несмотря на то, что их старательно «засекречивают»).

Все это, безусловно, ухудшило социальную ситуацию в Украине.

Долги по зарплате с октября 2008 года по январь 2009 года почти удвоились и достигли в сумме 1,6 миллиарда гривен. С октября прошлого года вдвое возросло количество зарегистрированных безработных.

Впрочем, ограничу этот ряд.

Уважаемые соотечественники,

Я пришел в этот зал не для того, чтобы описывать проблемы, которые характерны сегодня также для многих других стран, в том числе наших соседей.

Я пришел сюда, чтобы предложить способ и путь для выхода из кризиса.

Политический расчет на то, что удастся в стороне переждать кризис, пересидеть его - не оправдается.

Мы - на пороге совсем новой экономики, другого мирового перераспределения труда и соотношения цен на ресурсы.

Я обращаюсь и к власти, и к оппозиции. Миллионы людей хотят вернуть надежду.

Я хочу, чтобы вы услышали голос наших людей.

От имени миллионов украинских граждан обращаюсь ко всему украинскому политикуму.

Вопреки всему, вы способны переступить через противоречия, осознавая остроту угроз.

Вопреки всему, мы способны в критический момент стать вместе ради государства и нашего народа.

Наши первые консолидированные шаги - уже дали результаты.

Мы восстанавливаем диалог с международными финансовыми организациями.

Мы спасли от падения банковскую систему. Каждая третья человеческая гривна сбежала из банковской системы. Банковский сектор подвергся системной политической травле, которая подорвала его ритмичную работу.

Такие удары вряд ли выдержала любая другая более мощная банковская система, чем наша, однако наша - выстояла. Для того, чтобы она смогла продолжать выполнять свои обязательства, стали необходимыми более 70 миллиардов гривен рефинансирования национальной экономики.

Мы ввели постоянный антикризисный механизм сотрудничества и консультаций.

В духе этой работы обращаюсь к каждому, кто присутствует в зале Верховной Рады Украины.

Прошу унять политические страсти и наложить мораторий на конфликтное выяснение взаимоотношений.

Президентская кампания начинается за четыре месяца до выборов.

Итак, приглашаю до сентября отсрочить любые рассчитанные на получение преждевременных политических дивидендов действия.

Я прошу дать время государству выйти из самой острой фазы испытаний.

Я предлагаю единый национальный антикризисный план, который позволит спасти страну и защитить миллионы наших людей.

Он имеет две взаимосвязанные составляющие.

Экономическая программа и политические меры.

Первое. Экономика.

Подчеркиваю: мы - особенные, но не уникальные в этом кризисе.

Мир дает достаточно как успешных образцов, так и примеров неудачной политики в этом вопросе.

Исландия - развитая европейская страна, до недавних пор имевшая 64 тысячи долларов ВВП на душу населения, потеряла свою экономику, валюту, банковскую систему.

Венгрия и Дания в условиях кризиса нарастили собственное производство и сократили безработицу. И все это - при небольшой инфляции.

Способ - один: реальная программа действий. Таким образом, перехожу к конкретным шагам.

Прежде всего - надо восстановить финансовую стабильность в государстве.

Я неоднократно подчеркивал, что существующий Государственный бюджет на 2009 год популистский, он искажает роль государственных финансов. Он является серьезной угрозой для стабильности национальных денег и цен.

Нам нужно максимально сократить все непродуктивные расходы и наконец начать жить по средствам.

Это касается всех и каждого - от государства до бюджетов предприятий и каждой украинской семьи.

Мы обязаны немедленно и кардинально пересмотреть Государственный бюджет на 2009 год.

При пересмотре бюджета буду настаивать на гарантированном финансировании защищенных статей, к которым следует отнести обеспечение социальных стандартов и расходов для минимального обеспечения функций государства.

В условиях колоссального дефицита ресурсов необходимо прекратить распыление ресурсов на 300 государственных целевых программ. Это - словно пир во время чумы.

Следует вернуть Стабилизационному фонду ту роль, которая закладывалась при его создании, - финансировать важнейшие государственные проекты, а не погашать задолженность по заработным платам. Это - полнейший абсурд.

Нужно пересмотреть так называемый сбалансированный план НАК «Нефтегаз Украины».

Где бы то ни было в мире такая монополия - процветающая. У нас это - скрытый и непрозрачный бюджет Правительства.

Сегодня компания находится в чрезвычайно затруднительном положении. Если безотлагательно не пересмотреть ее финансовый план, последствия для этой компании будут драматические.

Следует срочно внести реалистичные изменения в бюджет Пенсионного фонда. Его миллиардные дефициты покрываются за счет средств Стабилизационного фонда. Эта политика приведет к коллапсу.

Нам нужна пенсионная реформа.

Я хочу спросить всех присутствующих:

Господа, разве нормально, что бывший прокурор, который, кстати, продолжает работать, через суд устанавливает себе пенсию в 50 тысяч гривен в месяц?

Разве нормально, что депутаты, судьи, высокопоставленные чиновники получают пенсии по 15-20 тысяч гривен? Таких примеров тысячи.

Такое положение - это грубое неуважение к миллионам украинских людей. Это - суть социальной несправедливости.

Я требую отменить все специальные пенсии, введя единый критерий - зарплата и стаж.

Это должна сделать Верховная Рада и, прежде всего, коалиция.

Мы должны ввести налог на недвижимость для состоятельных слоев населения, что укрепит финансовую базу местного самоуправления.

С тяжелым сердцем, но прошу вас поддержать предложенное Правительством повышение акцизов, расширение доходной базы Пенсионного фонда. Это - тот минимальный шаг, который необходим для поддержки ресурсов нашего государства.

Эти первоочередные шаги позволят нам спасти положение и, в том числе, укрепить сотрудничество с МВФ, что восстановит доверие к Украине.

Второе. Социальная ответственность.

Обязанность власти и работодателей - обеспечить занятость, в первую очередь квалифицированных кадров.

Я предлагаю создать систему прогноза развития трудовых ресурсов на территориях, чтобы не догонять спрос на рабочую силу, а упреждать его.

Нужно стимулировать мобильность рабочей силы внутри страны. Если необходимый работник есть даже за десятки километров, ему нужно предложить место.

Так мы удержим занятость.

Дальше - восстановление справедливости в социальной защите.

Это - острейшая боль наших людей.

Вместе с тем, скажу предельно четко: социальная справедливость - это не патернализм и не уравниловка в советском ее понимании.

Нужно навести порядок в льготах, ведь в Украине 19,5 миллионов льготников. Это чуть ли не половина населения - такого не выдержит ни одно государство.

Нынешняя система льгот абсолютно несправедлива. Те, кого мы называем состоятельными людьми, получают больше всего дотаций от государства на оплату газа, электроэнергии - и это нельзя ничем объяснить.

Социальная справедливость - это поддержка самых бедных, наиболее незащищенных слоев населения.

Это - помощь тем, кто хочет работать.

И это - жесткое ограничение для каждого, кто стремится нажиться на бюджете.

Итак, я призываю радикально уменьшить количество льгот, особенно по профессиональному признаку, персонифицировать их и привести право на льготы в зависимость от финансового и имущественного положения.

Третье. Надо исчерпывающе поддержать банковскую систему. Она - хребет экономики, который держит мышцы реального сектора.

Государство немедленно должно взять на себя ответственность за банки, которые находятся в затруднительном положении, и войти в их капитал.

Мы имеем для этого ресурс - в бюджете предусмотрено 44 миллиарда гривен на осуществление рекапитализации банков.

Эта ответственность должна быть подкреплена полным контролем за такими банками.

Убежден, что быстрые действия государства приведут к восстановлению доверия граждан. Вернется оно - вернутся инвесторы.

Но и банковская система должна повернуться лицом к гражданам - своему важнейшему партнеру.

Я настаиваю на внедрении единого механизма, при котором каждый, кто оказался в затруднительном положении, получит банковскую поддержку, а не будет добит системой.

Нельзя допустить уменьшения финансирования работающих предприятий, на продукцию которых есть спрос.

Вопрос доверия касается и валютного курса. Сегодня мы уравновесили курс, обеспечив фактически нулевое сальдо внешней торговли. Именно в отрицательном сальдо в торговле (12 миллиардов долларов США) был корень проблемы.

Почему же колебания продолжаются? К сожалению, это - уже психология, следствие реакции людей.

В 1998 году Корея призвала своих граждан поддержать банки и люди понесли в них деньги и золотые украшения.

Я не призываю к этому.

Я ответственно прошу украинских граждан восстановить доверие к банкам, не забирать свои депозиты, не наносить ущерб ни себе, ни государству и, в том числе, поддержать таких же людей, как вы, которые получили кредиты.

Четвертое. Поддержать каждого украинского производителя, на продукцию которого есть платежеспособный спрос.

Банковская система должна дать импульс для поддержки внутреннего спроса.

Критерий - один.

Ресурс должны получить те предприятия, на продукцию которых есть спрос. Точка.

Необходимо обеспечить все надлежащие кредиты для стратегических для государства проектов, которые осуществляются частным капиталом - Евро-2012, развитие инфраструктуры, энергетики, связи, транспорта.

Для этого предлагаю разработать открытую инвестиционную программу рефинансирования банков Национальным банком.

И, наконец, пятое. Мы должны сосредоточить максимальное внимание на потенциальных точках роста украинской экономики.

Это - прежде всего, аграрная сфера и малый и средний бизнес.

В аграрной сфере в первую очередь нужно поддержать рыночное ценообразование на продукцию нашего производителя. Ведь никакие инвестиции не заменят тех потерь, которые несет село от административного вмешательства.

В прошлом году был заблокирован экспорт 6 миллионов тонн зерна. Более того - этим зерном были забиты все элеваторы, что не позволило принять новый урожай.

Зерно испортилось, конъюнктура стала невыгодной, крестьяне потеряли 2 миллиарда долларов США - это вдвое больше всей поддержки АПК, которая предусмотрена Государственным бюджетом. Это же касается и рынка мяса, и рынка подсолнечника.

В результате село - бесправное и убыточное.

Итак, нужно раз и навсегда прекратить любое административное вмешательство в работу сельского хозяйства.

Отрасль следует немедленно защитить от некачественного и дешевого импорта. Я категорически возражаю против отмены Правительством надбавки к таможенному сбору с мясопродукции.

Крестьян необходимо обеспечить кредитно-финансовыми ресурсами по четкому и понятному принципу: спрос на продукцию будет определять все.

Деятельность Аграрного фонда, Государственного резерва, ГАК «Хлеб Украины» должна обеспечить получение основной прибыли не посредниками, а крестьянами.

Государство, вместе с тем, обязано усилить поиск рынков для сбыта отечественной продукции и продвижения ее за рубежом.

И самое важное. Я требую наконец ввести свободную продажу земли.

Моратории, которые были наложены четыре раза подряд, - не что иное, как новейшая форма закрепощения крестьянина.

Крестьянина нужно освободить и он спасет и накормит всю Украину, и не только Украину.

Малый и средний бизнес.

Это - наш главный партнер в сохранении занятости, обеспечении необходимыми товарами и услугами населения.

Речь идет о почти четырех миллионах наиболее экономически активных граждан.

Именно они могут быстро приспособиться к новым условиям деятельности и именно их предприятия станут основой для экономического роста.

Но для этого надо сделать ряд шагов - упростить регуляторные ограничения на начало, ведение и прекращение бизнеса, сделать так, чтобы заработала законодательно установленная система проверок, в том числе налоговых.

Ни один регуляторный акт не должен выдаваться без чрезвычайной необходимости, а все ненужные акты должны быть немедленно отменены.

Украина является заповедником советской системы стандартизации и сертификации, которая осталась только у нас среди всего постсоветского пространства.

Все необходимые законодательные изменения для этого внесены Президентом Украины по просьбе форума «Власть и бизнес - партнеры» и находятся в Парламенте.

Уважаемые соотечественники,

Народные депутаты, члены Правительства,

Эти шаги могут уже в ближайшее время исправить положение в национальной экономике и социальном положении.

Однако, это - лишь часть работы.

Мы должны навести порядок не только в хозяйстве, но и во всем доме.

Итак - политический блок.

Скажу коротко: кардинальное изменение избирательной системы должно стать основой для качественного кадрового обновления власти как в центре, так и на местах.

Существующая закрытая пропорциональная система исчерпала себя, она разрушила эффективность власти и особенно - местное самоуправление.

В отсутствие надлежащей культуры политиков, она - скомпрометирована в глазах миллионов граждан.

О результатах прямо говорят люди: потеря профессионального уровня парламентом, обесценение депутатского мандата, отсутствие связи между народным избранником и избирателем.

Добавлю к этому перечню: заполитизированность местных советов вместо решения проблем территориальных общин, гипертрофированная роль руководителей партий и фракций, создание партий вождистского типа - все это следствия закрытой пропорциональной системы.

Гражданам Украины необходимо вернуть право персонифицированного выбора депутатов.

Парламент обязан как единый законодательный орган обеспечить осуществление реформы избирательной системы - переход к открытым избирательным спискам на парламентских выборах и к мажоритарной системе на всех местных выборах.

Люди должны получить право голосовать не только за ту или иную политическую партию, но и за конкретного кандидата в депутаты.

Это выправит существующие негативные тенденции в партиях, а одновременно создаст условия для настоящей политической конкуренции, политической ответственности, обеспечит новое качество работы всех представительных органов в государстве.

Но только этого мало.

Мы должны без промедлений перейти к созданию и внедрению модели управления государством, которое будет соответствовать потребностям и ценностям Украины как европейского государства, современным вызовам.

Убежден, что это дело наибольшего национального значения.

К этому нас побуждают очевидные недостатки нынешней организации публичной власти.

Они, прежде всего, обусловлены политически непродуманными и преждевременными изменениями Конституции в 2004 году.

Наверное не случайно Закон, который ввел политреформу, даже номер имеет - целых «четыре двойки».

По сути, этими изменениями были искажены все основные составляющие организации власти:

Подменена природа местного самоуправления через внедрение выборов по партийным спискам, что уничтожило самоуправление.

Создан дуалистический гибрид в организации исполнительной власти, при котором влияние Президента Украины было ограничено, а полномочия Правительства не были уравновешены ответственностью перед парламентской коалицией и обоих вместе - перед народом;

В парламенте сосредоточены не только функции законотворчества и формирования исполнительной власти, но и формирования судебной власти и всех руководителей определяющих институтов в государстве.

Современная европейская правовая доктрина не воспринимает такого сосредоточения власти в одном органе.

Подчеркиваю - общество имеет четкий запрос на единство действий власти при одновременном сбалансировании полномочий между ее ветвями.

Предложения, которые звучат сейчас о переходе то ли к сугубо парламентской, то ли к президентской формы правления - это очередная попытка переформировать власть под кого-то или же для кого-то.

Я отвергаю любые проявления властного эгоцентризма и попыток узурпации власти.

Общество требует не сильной руки, как кое-кто думает, а власти закона и порядка.

Время заложить понятные и честные критерии разделения власти. Мир уже наработал соответствующие модели, которые следует внедрить в Украине.

Я предлагаю перейти к двухпалатному построению парламента с одновременным уменьшением общей численности народных избранников.

Кроме того, должно быть наконец выполнено принципиальное требование людей - отмена неограниченной депутатской неприкосновенности.

Все условия - назрели.

Показательно, что большинство стран европейского континента, которые являются унитарными, имеют двухпалатные парламенты (назову Чехию, Польшу, Францию).

Государству нужен парламент европейского образца - Национальное Собрание Украины, которое будет объединять в себе и политическое, и территориальное представительство.

Нижняя палата - Палата депутатов - будучи избранной путем прямых выборов по пропорциональной системе, является органом политического представительства народа.

Кроме законодательной функции, на нижнюю палату парламента возлагается ответственность за формирование Правительства и контроль за его деятельностью.

В дальнейшем, я глубоко убежден, Правительство не должно формироваться без программы его деятельности.

Невозможность назначить Правительство и утвердить его программу влечет за собой роспуск нижней палаты парламента и ее досрочные выборы.

Подчеркиваю, только палаты, а не всего парламента, который сохраняет свою дееспособность при любых условиях.

Верхняя палата - должна избираться прямыми выборами по мажоритарной системе и представлять общины и регионы.

Эта палата призвана взять на себя полномочия по кадровым назначениям, которые не являются правительственными, а также одобрение всех решений Президента Украины в сфере обороны и безопасности.

Равное представительство в Сенате всех регионов Украины (по 3 сенатора от каждой области) будет выступать объединяющим фактором.

Этому послужит и возрастной ценз депутатов верхней палаты.

В результате политическая турбулентность должна остаться исключительно в рамках нижней палаты с присущими для нее острыми формами политической конкуренции и состязательности.

Итак, мы сбалансируем и стабилизируем власть, расширим представительскую демократию, усилим процессы децентрализации и повысим качество законотворческого процесса.

Что касается Президента Украины. По моему убеждению, необходимо сохранить общенациональный и прямой представительский мандат Главы государства.

Ему соответствует конституционно-правовой статус Президента как гаранта государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.

Задача Президента во взаимодействии с Верхней палатой - гарантировать институциональную стабильность государства, проведение реформ, определение приоритетов государственной политики, которые должны обеспечить цивилизационный прогресс нации.

Вместе с тем, Кабинет Министров должен получить самостоятельность. Именно Правительство должно быть ответственно за обеспечение внешней и внутренней политики.

Дуализм исполнительной власти должен быть преодолен.

Я выступаю за сохранение парламентского способа формирования Правительства без исключений и ограничений. Правительство необходимо формировать из одного источника.

Таким образом, победив на парламентских выборах, политические партии смогут определять состав правительства и проводить государственную политику, выполняя свои обязательства перед избирателями.

Необходимой составляющей конституционной реформы является реальное обеспечение местного самоуправления.

Основой местного самоуправления должна стать община. Именно в общине должны предоставляться гражданам основные социальные услуги.

Должна выстраиваться четкая последовательная линия - от общины к району и региону.

Настало время принять решение о создании представительскими органами - областными, районными советами своих исполнительных органов и предоставления им соответствующих полномочий.

Именно исполнительные комитеты советов должны отвечать за положение дел в регионе, быть подотчетными депутатам представительских органов местного самоуправления и перед людьми.

На этом уровне должны создаваться подразделения территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Существующие государственные администрации должны быть выведены из системы исполнительной власти и превратиться в эффективные инструменты осуществления надзора за соблюдением Конституции, законов, прав и свобод.

Дальше. Качественные изменения в местном самоуправлении невозможны без эффективной административно-территориальной реформы.

Нужно упорядочить существующее иррациональное устройство Украины.

Дальше. Время для судебной и правоохранительной реформы.

Дело исключительного государственного значения - вернуть доверие граждан к суду.

Ведь, как говорили выдающиеся философы права, именно правосудие является основой общественных добродетелей и гарантией демократических свобод.

Чтобы приблизиться к этой цели, я призываю Верховную Раду безотлагательно одобрить проект Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», который находится в парламенте.

Его принятие будет иметь важное значение, так как решит базовые проблемы, установит прозрачный порядок отбора судей, повысит гарантии их независимости и усилит ответственность судей.

Дальше следующий шаг - кардинальные изменения в организации работы правоохранительной системы.

Наша задача - переориентировать эти органы с защиты интересов власти на защиту прав гражданина, а досудебное следствие лишить обвинительного уклона.

Мы должны ввести состязательность и процессуальное равенство.

Мы должны обеспечить гарантии для государства на уголовное преследование. Существующая практика подмены судами этой функции должна быть ликвидирована.

Я призываю Украинский парламент ответственно отнестись к моим словам и, не тратя времени, принять новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Эту работу необходимо начать уже сейчас действующим составом Верховной Рады Украины.

Нам нужны действительно судьбоносные изменения.

Эти изменения невозможны без системного обновления Конституции Украины.

Я призвал все парламентские политические силы к общей и взвешенной работе.

Подтверждаю свое предложение.

Делаю это прямо и публично.

Я хочу, чтобы в нашем государстве возникла Конституция, созданная не под кого-то, не для политиков, а для нашего народа, нашего государства, нашей свободы, нашего прогресса.

Мы - посреди пути.

И именно в этот непростой момент мы должны одобрить новый Основной Закон.

Глубокоуважаемый Украинский народ,

Дамы и господа,

Я имею честь передать сегодня Председателю Верховной Рады Украины проект обновленной Конституции Украины, который прошу рассмотреть как неотложный.

Уважаемые соотечественники,

Сегодня - высшее время для действия.

Я готов к сотрудничеству с каждым, кто поддержит мою позицию и видение общей антикризисной работы.

Вам хорошо известно, что я был прав, не раз предостерегая от непродуманных политических изменений и экономического популизма.

Вам хорошо известно, что я твердо стоял на защите национальных приоритетов.

Вам хорошо известно, что я соблюдал всех взятые обязательства.

Я призываю восстановить общую политическую культуру в Украине.

Перед нынешним составом Правительства и Парламента стоят особенно сложные задачи.

В ваших руках - судьба страны и скорость преодоления кризиса.

Неотложные антикризисные