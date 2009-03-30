МИД попросит сотрудников посольств не ездить в отпуска домой

Министерство иностранных дел Украины требует от заграничных дипломатических учреждений сократить расходы на связь, транспорт и социальную сферу.

Об этом идет речь в приказе МИД №56 от 25 марта 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Этим документом за подписью временно исполняющего обязанности министра Ивана ГНАТИШИНА, в частности, утвержден План мероприятий по минимизации расходов и экономии бюджетных средств в 2009 году.

Планом предусматривается рекомендовать сотрудникам заграничных дипломатических учреждений в 2009 году проводить отпуска за границей, но не в Украине, с целью экономии средств по статье “Расходы на командировку”. Личные вещи сотрудников дипломатических учреждений при осуществлении ротации предлагается перевозить более экономным путем. При этом для сотрудников, которые работают в Молдове, Беларуси, России и странах ЕС, предлагается использовать для этих целей автомобильный транспорт дипучреждений. Для сотрудников, которые возвращаются в Украину авиатранспортом, предусматривается оплата багажа лишь в случае, если его стоимость не превышает 5 дол. США за 1 кг. В ином случае предлагается рассматривать возможность отправки багажа грузовым авиатранспортом.

Планом также предусмотрено, что после завершения длительной командировки сотрудника посольства неиспользованный отпуск предоставлять ему полностью без выплаты компенсаций.

Кроме того, посольствам и консульствам предлагается осуществить мониторинг арендной платы за квартиры и резиденции сотрудников с целью поиска более экономного жилья.

Сотрудникам посольств и консульств в 2009 году рекомендуется отказаться от использования обычных и мобильных телефонов и перейти на пользование “Скайпом” (компьютерная программа, позволяющая осуществлять телефонные звонки через Интернет – УНИАН). Планом также предусмотрено отказаться от заключения контрактов на медицинское страхование сотрудников посольств и консульств и членов их семей со страховыми компаниями за бюджетные средства. При этом МИД готов оплачивать лишь оказанную неотложную медицинскую помощь.

Кроме того, планом предусматривается осуществление страхования арендованной недвижимости лишь в случае, если это требуется заключенными контрактами и лишь по минимальным опциям. Документом предлагается предоставить предложения относительно целесообразности охраны административных помещений охранными фирмами и физическими лицами, согласовать с соответствующими министерствами и ведомствами увеличение вакантных должностей в посольствах и консульствах.

Планом также запрещается в 2009 году заключать трудовые соглашения для выполнения функций и обязанностей кассиров, обязав выполнять эти функции специалистов по финансовым вопросам.

В соответствии с преамбулой, приказ подписан с целью “содействия стабильному функционированию заграничных дипломатических учреждений Украины в 2009 году в условиях ограниченных финансовых ресурсов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ сообщил о создании в МИД рабочей группы по анализу финансовой ситуации в министерстве.

При этом В.КИРИЛИЧ отметил, что о сокращении количества посольств Украины речь не идет. Он обратил внимание на определенные сложности с финансированием дипломатических учреждений из-за колебания валютного курса, однако добавил, что ситуация с финансированием дипломатических учреждений нормализуется.