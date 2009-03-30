Регионалы обещают, что два дня парламент работать будет

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заверяет, что во вторник и среду (31 марта и 1 апреля) фракция Партии регионов не будет блокировать работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Я могу сказать абсолютно однозначно, что завтра и послезавтра украинский парламент будет работать», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Решения о действиях членов фракции Партии регионов будут приниматься высшими руководящими органами партии на заседании политсовета, заметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

«Если такие решения будут приняты, то они будут реализованы», - добавил он.

При этом первый вице-спикер не исключил, что на этой неделе действительно может возникнуть вопрос о блокировании работы ВР.

«Как только будет принято такое решение – вы узнаете. Но на данный момент такое решение не принималось», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов неоднократно заявляли, что 31 марта члены фракции ПР будут блокировать работу парламента, если правительство не внесет антикризисную программу и изменения в государственный бюджет.