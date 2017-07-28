В Житомирской области прокуратура через суд взыскала с предприятия 0,8 млн грн долгов в пользу Минобороны

На Житомирщине прокуратура защитила интересы Министерства обороны Украины в бюджетной сфере на сумму 800 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона.

Как отмечается в сообщении, по результатам обработки информации квартирно-эксплуатационного отдела Житомира военная прокуратура выявила факт неуплаты средств субъектом предпринимательской деятельности с Киевщины.

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Общество с ограниченной ответственностью в 2016-2017 годах оказывало услуги по питанию военным частям, которые дислоцируются на территории Житомирской области, однако не оплатило за оказанные оборонным ведомством коммунальные услуги.

На этой неделе Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск военного прокурора в интересах государства, постановив взыскать в пользу Минобороны Украины 798 тыс. грн.