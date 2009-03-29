Эпоха диктата США в Латинской Америке закончилась

Эпоха американского диктата в Латинской Америке закончилась, Вашингтон намерен прислушиваться к мнению соседей, заявил вице-президент США Джозеф Байден после переговоров с президентом Чили Мишель Бачелет.

"Эпоха, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке диктовали, когда мы говорили и не слушали, закончилась. Мы желаем обсуждать проблемы, хотим альянса. Президент Обама и я, мы полностью готовы к тесному сотрудничеству с нашими соседями в полушарии. Мой визит является только началом возобновления нашего альянса", - приводит РИА “Новости” слова Байдена.

Вице-президент добавил, что США осознают свою ответственность за происхождение и урегулирование экономического кризиса, но не дают рецептов.

Байден в Чили участвовал в "саммите прогрессивных правительств". Его участниками также были премьер-министр Великобритании Гордон Браун, председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, президенты Аргентины, Бразилии, Чили и Уругвая.