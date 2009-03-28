Японские инвестиции в Украину Тимошенко застрахует у японцев же

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с японской страховой компанией «Некси».

Как передает корреспондент УНИАН, о подписании документа в ходе своего визита в Японию сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО

«Мы подписали меморандум, который дает возможность для всех инвестиций, которые приходят в Украину делать необходимое страхование. Мы подготовили сегодня все необходимые условия по страхованию рисков для вхождения больших японских инвестиций в Украину», - заявила она.

В частности, «Некси» будет страховать риски в случае предоставления "Укрэксимбанку" кредитной линии в размере 0,5 млрд. долл., меморандум о чем руководством банка был подписан в ходе визита в Японию.