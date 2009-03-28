Академик Попович призывает украинцев не искать врагов

Социальное напряжение в украинском обществе может существенно возрасти, а в случае дефолта в Украине можно ожидать нерегулируемых проявлений протеста, считает академик НАНУ, директор Института философии имени Г.Сковороды, философ, культуролог и историк Мирослав ПОПОВИЧ. Об этом он рассказал в интервью «Зеркалу недели», (№11 (739) от 28 марта - 4 апреля 2009 года).

«Если дойдет до дефолта - можно ожидать нерегулируемых проявлений протеста, сравнимого с проявлением мании преследования. Поэтому возможны акции наподобие «Достали!» или «Геть усіх!» - деструктивные по своему характеру. Тогда начнут искать врагов. А общественное спокойствие разрушить очень легко», - убежден М.ПОПОВИЧ.

Ученый не исключает также возможность возникновения конфликтов на национальной почве, поскольку в обществе, по его словам, существует латентное, непубличное ощущение враждебности к определенным национальным группам. При этом, он отметил, что комплекс национальной полноценности также может стать одной из больших угроз для мирного существования Украины.

«Мы переживаем период упадка украинской национал-демократии. Национал-демократия представляет собой своеобразный национализм без негативных коннотаций к этому слову. Это либеральный, демократический национализм, не агрессивный и готовый идти на мирное и доброжелательное сосуществование с другими общинами. То, что так падает престиж национал-демократии вызывает тревогу», - объяснил М.ПОПОВИЧ.

Он выразил опасение, что на место мирно настроенной национал-демократии может прийти агрессивное националистическое движение. И тогда, по его словам, в Украине под угрозой окажется гражданское спокойствие.

«И найдется достаточно много сил, которых это очень порадует. Поэтому, когда сейчас идет избирательная борьба, мне страшно и больно, что ломаются определенные основы гражданского мира в стране. Это процесс необратимый», - подчеркнул М.ПОПОВИЧ.