Вакарчук похвастал, как он разрушил "классическую, коррупционную схему"

Государственная аккредитационная комиссия (ГАК), которая осуществляет аттестацию учебных заведений, должна быть независимой от Министерства образования и науки.

Об этом заявил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК в интервью «Зеркалу недели» (№11 (739) 28 марта - 4 апреля 2009).

«Убежден, что Государственная аккредитационная комиссия должна иметь независимый статус», - заявил руководитель Минобразования.

По мнению И.ВАКАРЧУКА, бывшая схема функционирования Государственной аттестационной комиссии, которая предусматривала жесткий контроль комиссии со стороны МОН, способствовала проявлениям коррупции.

«Раньше была создана замкнутая система, когда начальник управления лицензирования, аттестации и нострификации МОН одновременно был руководителем аппарата ГАК, а заместитель министра - заместителем председателя ГАК и одновременно в министерстве - руководителем упомянутого начальника управления. Мы разрушили эту, так сказать классическую, коррупционную схему», - отметил министр.

На данный момент, по словам И.ВАКАРЧУКА, ГАК уже не настолько жестко подчинена министерству, но министр образования все ровно остается председателем ГАК. При этом он отметил, что для выхода ГАК, а также Украинского центра оценивания качества образования из состава Минобразования необходимо принять соответствующее правительственное решение.

«Нужное решение правительства. Также вне министерства должен быть Украинский центр оценивания качества образования. Эти учреждения не должны административно подчиняться МОН, но обязательно должны быть как под контролем академического сообщества, так и общественности», - убежден министр образования и науки.