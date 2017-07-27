Начала работу двенадцатая сессия Житомирской областной рады

В Житомире началась двенадцатая сессия Житомирской областной рады седьмого созыва.

Читайте такжеЖитомирская ОГА начала прием конкурсных предложений от институтов гражданского общества для реализации их проектовКак передает корреспондент УНИАН, депутаты областной рады рассмотрят более 70 вопросов повестки дня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской областной рады, в области больше потребностей имеет отрасль здравоохранения. На эту отрасль планируется направить 5, 7 млн грн, на сферу культуры будет направлено почти полтора миллиона гривен, на сферу физической культуры, спорта, семьи и молодежи - 4,2 млн грн, из которых 3,5 млн грн пойдет на реконструкцию футбольного поля и благоустройство территории центрального стадиона в Житомире.

Кроме этого, более 2 млн грн планируется направить на финансирование областных отраслевых программ.

Также на сессии депутаты рассмотрят ряд кадровых, коммунальных и других вопросов.