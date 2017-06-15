Председатель Житомирской ОГА Гундич представил нового руководителя Хорошевской райадминистрации
С июля 2015 Ширченко занимала должность заместителя председателя Хорошевской РГА.
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня представил нового руководителя Хорошевской районной государственной администрации (РГА) Галину Ширченко.
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Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие руководители Хорошевского района, работники Хорошевской РГА и районного совета, хозяйственный актив, руководители учреждений и ведомств.
Представляя Ширченко, Гундич выразил уверенность в том, что новая руководительница Хорошевской РГА «сможет держать социально-экономическое развитие района на достойном уровне и продолжить проведение реформ в рамках Стратегии устойчивого развития "Украина-2020".
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко назначил Галину Ширченко головой Хорошевской РГА Житомирской области 12 июня. Предыдущим руководителем был Сергей Хабаз, который уволен с должности 9 декабря 2016 года.
До назначения Ширченко исполняющим обязанности председателя Хорошевской РГА был первый заместитель председателя РГА Виталий Римар.
По данным Житомирской ОГА, Ширченко Галина Ивановна родилась 21 ноября 1973 в селе Добрыни Хорошевского района Житомирской области. Окончила Пинский индустриально-педагогический техникум, а полное высшее образование получила в 2004 году, закончив Житомирский государственный университет им. И. Франко по специальности «учитель биологии, валеологии и основ экологии».
С 1993 года Ширченко работала учителем в Луковской средней школе Малинского района, затем - в Добрынской школе Хорошевского района, а с 2004 года - в должности директора Добрынской общеобразовательной школы I-III степеней. Затем Ширченко была директором Добринского учебно-воспитательного комплекса «Дошкольное учебное заведение - общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней».