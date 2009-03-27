Эксперты раскритиковали Януковича: даже не смог завести публику

Отечественные политические эксперты считают, что организованная Партией регионов в Киеве акция протеста является еще одной попыткой этой политической силы напомнить избирателям о себе, но никаких последствий для власти эта акция не будет иметь.

Об этом говорится в переданном УНИАН экспертном опросе PR-групи «Polittech».

Так, по мнению директора Киевского института проблем управления им. Горшенина Костя БОНДАРЕНКО, для Партии регионов это просто заявка о том, что партия никуда не ушла с политической арены, она не в подполье и активно действует. “Поскольку в последнее время не было никакой активности ПР, она почти на год пропала из поля зрения избирателей, поэтому нынешняя акция - это попытка мобилизовать кадры”, - считает он.

Кроме того, допускает эксперт, в некоторых регионах, это попытки решить местные партийные проблемы, в частности, в Крыму, где лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ будет пытаться провести ревизию партийной организации.

К.БОНДАРЕНКО считает, что акция не будет иметь какого-либо серьезного продолжения и является очередным мероприятием, которое нужно провести, чтобы поставить “галочку” в партийной бюджетной статье. Он убежден, что кардинально на политическую ситуацию не повлияет даже обещанное фракцией ПР блокирование парламентской трибуны.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор НЕБОЖЕНКО обратил внимание на отсутствие поддержки протестных мероприятий гражданами и формальность акций, похожую на "поздние советские первомайские демонстрации в сочетании с некоторыми православными ритуалами”. Он прогнозирует, что настоящее влияние акции протеста, возможно, будут иметь в мае, а до тех пор никакие выступления и акции Партии регионов ни к чему не приведут.

“Тем более, непонятно, кто же виноват в проблемах, все так смешалось. Единственные акции протеста, которые сейчас могут иметь реальное влияние, – это протесты против мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - считает эксперт.

"Очередной провальной попыткой оказать давление на правительство” назвал действия “регионалов” политтехнолог Владимир ПОЛЯКОВ, учитывая низкую их поддержку гражданами. Он напомнил, что первой провальной попыткой было намерение устранить действующий Кабмин с помощью выражения вотума недоверия в парламенте.

“Сведенный на Майдан народ не является достаточно активным в поддержке лозунгов, которые провозгласил Виктор ЯНУКОВИЧ. В принципе, сам В.ЯНУКОВИЧ не был убедителен в качестве оратора и допускал много ораторских ошибок”, - отметил эксперт. Он добавил, что лидер “регионалов” не смог завести даже тех немногочисленных сторонников, которые приехали на Майдан Незалежности.

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что “Партия регионов должна идти и бастовать там, где находятся их заводы и где их экономика, что было бы абсолютно логично”, а не в Киеве. По его мнению, главная опасность для ПР заключается в том, что, призывая к свержению правительства и Президента, “эта логическая цепь когда-то сложится” и в Луганской, Донецкой областях поймут, что начинать нужно не из центральной, а с местной власти, директоров.

“Поэтому и нет согласованных действий Партии регионов, потому что определенная часть прагматических политиков это понимает”, - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов 27 марта провела в городах Украины акции протеста против действий власти под лозунгом «Кризис – стоп! Власть – в отставку!», на которые в целом по стране предусматривалось привлечь до 100 тысяч участников.