Богатырева не будет делать Януковичу выговор?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что Партия регионов акциями протеста пытается мобилизовать свой электорат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, комментируя по просьбе журналистов организованные Партией регионов акции протеста, которые состоялись сегодня во многих городах Украины.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что члены СНБО не обсуждали ситуацию, связанную с проведением сегодня акций протеста, но она считает, что оценки этих акций протеста у всех членов СНБО одинаковы – «гражданские».

Она отметила, что в Украине кипит политическая жизнь, и «политическая партия (Партия регионов – УНИАН) использует возможности для того, чтобы мобилизовать свой электорат, в разрезе своих программных положений они пытаются применить такой способ, как митинги».

Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула, что не может оценивать эти акции ни положительно, ни отрицательно.

«Я воспринимаю это как такое, что существует в украинской политике, и если это не запрещено законом, то СНБО не будет использовать эту ситуацию, чтобы сделать политическим лидерам выговор», - сказала она.