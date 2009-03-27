Нашеукраинцы спрашивают Ющенко, нужна ли ему партия вообще

Работники Винницкой региональной организации партии “Народный Союз Наша Украина” обратились к председателю партии, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой остановить “уничтожение партии”.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме парторганизации к В.ЮЩЕНКО.

“Создается впечатление, что идет целеустремленное уничтожение партии, которую Вы, Виктор Андреевич, создавали и к созданию которой мы тоже все причастны, и для многих из нас НСНУ - это не просто название, а символ демократии и веры в будущее Украины. И будет очень досадно, когда это все будет уничтожено. А этот процесс уже идет”, - отмечают подписанты документа.

Винницкие “нашеукраинцы” также отмечают, что в регионе “за весь период ни один депутат “нашеукраинец” не провел встречи с избирателями”.

Кроме того, они пишут, что не “финансируются исполнительные комитеты НСНУ” и заработная плата не выплачена за пять месяцев.

“Уже часть территориальных исполнительных комитетов вынуждены оставить офисные помещения, отказаться от телефонной связи и Интернета, а это приводит к тому, что мы не в состоянии принимать людей, проводить заседания советов, проводить подготовку к разным партийным мероприятиям”, - отмечают работники Винницкой региональной организации НСНУ.

“Мы и наши семьи находимся в нищенском положении, не имеем средств на содержание семей, платить кредиты, коммунальные услуги, лечиться”, - добавляют они.

Винницкие “нашеукраинцы” просят В.ЮЩЕНКО решить эти вопросы.

Также они просят разъяснить, “почему не состоялся третий этап VI съезда партии в определенный уставом партии срок”, а также «есть ли будущее для нашей партии, и нужна ли она Вам вообще”.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что в ближайшие недели начнется серьезное реформирование партии “Народный Союз Наша Украина”.