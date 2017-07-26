Как американский начальник Трамп шил дело Украине

Президент США Дональд Трамп решил отметить первое полугодие в кресле руководителя самой влиятельной державы мира не оригинальным для себя образом. Инициировав очередной скандал: безосновательно обвинив малознакомую американской публике Украину во вмешательстве в американские президентские выборы. Как и в большинстве того, что делает сорок пятый президент Америки, за новым словесным выбросом стоят личные мотивы и комплексы.

Способ этих обвинений Трамп выбрал также традиционный в виде утренней рассылки своих сообщений в социальной сети Твиттер. Дональд написал, что Украина пыталась саботировать его избирательную кампанию в 2016 году в пользу конкурента от Демократической партии Хиллари Клинтон, а назначенный несколько месяцев назад тем же Трампом генеральный прокурор США Джефф Сешнс подозрительным образом не спешит расследовать это «дело».

За очередной утренней «пятиминуткой президентской ненависти» стояло два главных мотива: усилить давление на потерявшего доверие Сешнса и пустить по ложному следу американскую публику.

"Украинские попытки саботировать кампанию Трампа – тихонько работали на продвижение Клинтон. И где расследование генерального прокурора?" – заявил Трамп.

За очередной утренней «пятиминуткой президентской ненависти» стояло два главных мотива: усилить давление на потерявшего доверие Сешнса и пустить по ложному следу американскую публику, раздраженную реальными, а не надуманными попытками России повлиять на результаты президентских выборов в США и, что больнее всего для Трампа, обвинениями членов президентской семьи в связях со шпионами Путина.

Украину Трамп в эту «американскую прогорклую кашу» замешал, скорее всего, только потому, что мы подвернулись под руку. За неимением реальных фактов и доказательств Белый дом с подачи его хозяина уже несколько месяцев пытается сшить «белыми нитками» дело о «вмешательстве Киева в американскую избирательную кампанию».

Скорее всего, участники одного из совещаний в президентском Овальном кабинете в попытке найти ответ на волну обвинений в связях семьи и ближайшего окружения Трампа с российскими агентами вспомнили о прошлогодних разоблачениях бывшего руководителя избирательного штаба республиканцев Пола Манафорта, попавшегося на получении средств из тайной кассы украинской Партии регионов.

Детали американские «спецы» Трампа не помнили. Да, они новой администрации США, считающей себя свободной в обращении с фактами, и не были нужны. Искушение использовать случай с отставкой любителя ворованных денег украинских негодяев Манафорта в нужном ключе – для создания иллюзии равноценного российскому вмешательству Украины в американские президентские выборы - превысило доводы здравого смысла.

Сотни сотрудников различных государственных учреждений, включая ФБР, с зарплатами в сотни тысяч долларов получили команду «фас!» и приступили к выполнению задания. Во вторник Трамп напомнил своему Генпрокурору о важности поставленного задания.

В головах наивных американских избирателей, очевидно, при этом должны возникнуть картины украинского заговора против «надежды белой Америки» Дональда Трампа.

Если реальность не совпадает с определенной начальником генеральной линией, то надо изменить реальность. Кто бы мог подумать, что правило тоталитарных режимов, описанное Джорджем Оруэллом, станет руководством к действию в XXI веке во вчерашнем мировом «светоче демократии» - Америке Дональда Трампа. Что и было подтверждено пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс, завившей, что "если и есть какие-то доказательства заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это - доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины".

В головах наивных американских избирателей, очевидно, при этом должны возникнуть картины украинского заговора против «надежды белой Америки» Дональда Трампа. Что-то в духе шпионского фильма, в котором премьер-министр Украины Владимир Гройсман в бункере среди диких карпатских лесов обсуждает с членами своего Кабинета план дестабилизации избирательной кампании Трампа. Папка с секретной финансовой документацией Партии регионов передается парламентарию Сергею Лещенко, который своими обвинениями разжигает вселенский пожар и добивается отставки Манафорта, что едва не сбивает с ритма идущего к победе Дональда. Кровавый хозяин Кремля в это время летит на невидимом для радаров одномоторном самолете на секретный объект, где в заточении мается от скуки и теплой водки клептократ Виктор Янукович, и тщетно пытается выяснить природу тайной бухгалтерии украинских «регионалов».

За полгода пребывания в президентском кресле вчерашний шоу-мен Трамп сумел превратил большую политику в подобие голливудских пародийных фильмов.

Над этим можно было бы смеяться, если бы это не было так грустно… За полгода пребывания в президентском кресле вчерашний шоу-мен Трамп сумел превратил большую политику в подобие голливудских пародийных фильмов, в которых в роли президента США блистал комик Лесли Нильсен. Но двадцать лет назад, видя такого лидера Америки, мы смеялись…

Попытка представить свою инаугурацию как самое масштабное политическое событие в истории Америки и последовавшая обида на «ослепших» журналистов, неудавшийся поиск фальсификаторов американских выборов, предложения по установке солнечных батарей на «Великой американской стене», отделяющей процветающую нацию от бедной соседки Мексики – все это треш. Но это и реальность – как с выходом США из Парижского экологического соглашения, которая будет влиять на жизнь всей Планеты.

Безусловно, обвинения стареющего эгоистичного американского ребенка N1 в адрес Украины не имеют под собой оснований и противоречат фактам и здравому смыслу. На это, кстати, указало украинское посольство в Вашингтоне, ответственно заявившее, что правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016 года.

Но круги по воде уже пошли, и неизбежно будут последствия. В том числе, неожиданные для Трампа и его циничных юристов. Кстати, у этих ребят был выбор представить украинские попытки указать на нечистоплотность Манафорта как посильную помощь Республиканской партии в очищении от заразы коррупции и семейной поруки, которая, как мы видим, поразила и американский истеблишмент.

Государственной машине США дана команда искать «доказательства украинского вмешательства в американские выборы». И они, несомненно, будут подымать волну и рассказывать о тайном мировом влиянии Украины и повышать тем самым уровень узнаваемости нашей страны за рубежом.

Интересно, остановятся ли эти не имеющие моральных ограничений ковбои перед фальсификацией или глубине деградации этих людей нет предела?

Именно, деградации, так как любому здравомыслящему человеку понятны абсурдность обвинений Трампа в адрес растерзанной путинской Россией Украины и мотивы, которые стоят за этими нападками.

Интересно будет наблюдать и за тем, как пораженная болезнью, но еще сопротивляющаяся демократия будет противостоять попыткам Трампа изменить реальность и американскую жизнь. Нет сомнения, что в каком-то XVII веке подобный эгоистичный самодур превратился бы в тирана наподобие Генриха VIII с шестью женами, двум из которых он отрубил голову.

Когда Трамп боролся за корону, он обещал «осушить вашингтонское болото».

Теперь мы знаем, зачем: чтобы наполнить собственным дерьмом. А его у Трампа и президентской семейки много. На весь мир хватит.

Юрий Куликов