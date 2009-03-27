Ющенко рассказал, о чем СНБО будет говорить за закрытыми дверями

Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня на заседании в закрытом режиме рассмотрит вопрос целесообразности строительства отечественного ракетного комплекса оперативного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале заседания сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В частности, по его словам, СНБО рассмотрит вопрос о состоянии выполнения указа Президента Украины от 7 марта 2006 года о целесообразности проведения работ по разработке и производству отечественного ракетного комплекса оперативного реагирования.

Также на закрытой части заседания СНБО будет рассматриваться вопрос о состоянии и безотлагательных мерах по финансированию нужд Вооруженных Сил Украины в 2009 году и о допуске в 2009 году подразделений вооруженных сил других государств для участия в многонациональных учениях; о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства для участия в многонациональных учениях.

Как сообщалось, на открытой части СНБО рассмотрит вопрос о состоянии выполнения государственных программ, а также о ситуации в аграрном секторе.