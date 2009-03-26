Балога написал письмо Тимошенко от имени Ющенко

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА обвиняет органы исполнительной власти в чрезмерном увеличении численности руководящих работников.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом идет речь в письме В.БАЛОГИ в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам главы Секретариата Президента, в сложных условиях финансового кризиса любые мероприятия, направленные на сокращение расходов бюджета и жесткую экономию бюджетных средств, приобретают особое значение.

В.БАЛОГА напомнил, что именно в связи с этим 3 марта 2009 года Верховная Рада Украины приняла Постановление №1047-VІ «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины», и для его выполнения правительство Украины 18 марта 2009 года издало постановление №240 «Некоторые вопросы оплаты труда членов правительства в 2009 году».

«В то же время, значительное распространение получила практика чрезмерного, а местами одиозного увеличения численности руководящих работников в центральных и местных органах исполнительной власти. Так, в некоторых министерствах количество должностей заместителей министров составляет около десяти, аналогичная ситуация наблюдается и в отдельных центральных органах исполнительной власти, некоторых местных государственных администрациях», – заявил он.

Как отметил глава президентского секретариата, это приводит к неэкономному, неэффективному расходованию бюджетных средств на содержание руководящего состава управленческого аппарата на фоне хронической нехватки ресурсов для обеспечения поддержания на минимально необходимом уровне социальных гарантий для малообеспеченных слоев населения.

«Довожу до вашего сведения позицию Президента Украины о недопустимости продолжения такой порочной практики, и необходимости безотлагательной оптимизации количества должностей заместителей министров, заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти, заместителей председателей местных государственных администраций», – говорится в письме В.БАЛОГИ.

В связи с этим он напомнил, что раньше лично премьер-министром было инициировано уменьшение в системе центральных органов исполнительной власти количественного состава руководства и установление его на уровне четырех заместителей министра, руководителя другого центрального органа исполнительной власти, в том числе одного первого заместителя.

«О принятых мерах прошу проинформировать главу государства в ближайшее время», - отмечается в письме к Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Кабинет министров принял решение с 1 апреля вдвое уменьшить зарплату премьер-министра, вице-премьеров и министров. Ограничение размера зарплат установлено на период с 1 апреля 2009 года по 1 января 2010 года в связи с мировым финансовым кризисом.

Кроме того, правительство обратилось с предложением к народным депутатам и Президенту Украины также принять решение об уменьшении своих зарплат.