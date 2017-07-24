Макрон прокомментировал свои первые переговоры в "нормандском формате"

17:15, 24 июля 2017
Политика
4683

Макрон впервые принял участие в переговорах в рамках "нормандской четверки".

Еммануель Макрон / REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон считает телефонные переговоры лидеров стран в "нормандском формате" диалогом для конкретных действий. Об этом он написал в Twitter.

"Прямой диалог для конкретных действий. Динамичное подтверждение совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", - заявил Макрон.

Читайте такжеПрекращение огня, недопустимость "Малороссии" и миротворцы на Донбассе: о чем говорила "нормандская четверка"

Как известно, Макрон впервые принял участие в переговорах в рамках "нормандской четверки" после избрания на пост президента Франции.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению пресс-службы главы украинского государства, по итогам сегодняшнего телефонного разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Президент Украины Петр Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году, и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Также президент Украины в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кого незаконно удерживают на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.

У Порошенко заявили, что президент Франции Эмануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности о создании так называемой «Малороссии».

В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки" вновь назвал инициированную Россией войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Телефонные переговоры "нормандской четверки"
Теги: #Эммануэль Макрон#переговоры в нормандском формате