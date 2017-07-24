Макрон прокомментировал свои первые переговоры в "нормандском формате"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает телефонные переговоры лидеров стран в "нормандском формате" диалогом для конкретных действий. Об этом он написал в Twitter.

"Прямой диалог для конкретных действий. Динамичное подтверждение совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", - заявил Макрон.

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Как известно, Макрон впервые принял участие в переговорах в рамках "нормандской четверки" после избрания на пост президента Франции.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2017

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению пресс-службы главы украинского государства, по итогам сегодняшнего телефонного разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Президент Украины Петр Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году, и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Также президент Украины в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кого незаконно удерживают на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.

У Порошенко заявили, что президент Франции Эмануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности о создании так называемой «Малороссии».

В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки" вновь назвал инициированную Россией войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".