Сегодня пройдут телефонные переговоры "нормандской четверки" (видео)

Лидеры стран "нормандской четверки" сегодня, 24 июля, проведут телефонные переговоры, в центре которых будет урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

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В переговорах примут участие Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.

"Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения - усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", - написал президент Украины накануне на своей странице в Facebook.