Financial Times: Энтузиазм Януковича немного угас

Иностранных инвесторов, которые пришли в Украину в прошлые два года, особенно беспокоит возможное возвращение к непрозрачным схемам принятия решений, сообщает BBC со ссылкой на статью в британском издании Financial Times.

Политический компромисс, достигнутый прошлым летом между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, до сих пор не дал, вопреки обещаниям, стабильного, ориентированного на реформы, правительства.

В статье отмечается, что «ЯНУКОВИЧ получил должность премьер-министра при содействии ЮЩЕНКО в обмен на поддержку президентской политики относительно экономической либерализации и интеграции в НАТО и Евросоюз».

«Впрочем, связи ЯНУКОВИЧА с украинскими олигархами, которые не хотят обидеть Россию из-за опасений потери дешевых российских энергопоставок, привели к тому, что его энтузиазм немного угас по поводу целей, декларированных ЮЩЕНКО», - отмечает издание.

Как говорится в статье, «политическая борьба, которая возникла вследствие этого, породила обеспокоенность на Западе относительно способности ЮЩЕНКО развивать его собственный внешнеполитический курс и покончить с коррупционными связями между бизнесом и чиновничеством, которые процветали во времена его авторитарного предшественника Леонида КУЧМЫ».

«Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ придерживаются разной философии. На взгляд ЮЩЕНКО, судьба Украины связана с Западом, при том, что хорошие отношения с Россией должны быть сохранены. ЯНУКОВИЧ и бизнесовые круги, которые его поддерживают, являются большими прагматиками. Они сознают преимущества долгосрочной интеграции с Западом, не в последнюю очередь через рост стоимости их активов вследствие этого процесса. Однако они не видят смысла в стремительном продвижении в Брюссель, в то время как Евросоюз не торопится интегрировать к себе Киев. Вместе с тем, они хотят по максимуму воспользоваться краткосрочными преимуществами Москвы в виде дешевой энергии. Эта политика является не так пророссийской, как консервативной защитой нынешнего положения вещей», - говорится в статье Financial Times.