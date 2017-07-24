В Раде предлагают правительству отказаться от скрытого увеличения пенсионного возраста

Народные депутаты из УКРОПа подали более 20 поправок к так называемой пенсионной реформе (законопроект с рег. № 6614), которую парламент одобрил в первом чтении.

В частности, представители партии настаивают на исключении из правительственного проекта закона всех норм, касающихся фактически скрытого повышения пенсионного возраста путем увеличения страхового стажа до 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин и запрета выхода на пенсию до 65 лет, если недостаточно страхового стажа.

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Также нардепы предлагают оставить величину оценки одного года страхового стажа на уровне 1,35%, а не 1%, как сейчас предлагает правительство.

«Это даст возможность не допустить уменьшения пенсий для значительного количества пенсионеров, ведь предлагаемое правительством увеличение выплат только за счет роста средней зарплаты может привести к сокращению пенсий, если средняя зарплата останется без изменений или снизится», – отметили в УКРОПе.

Кроме того, представители партии считают необходимым сохранить индексацию пенсионных выплат и ежегодно пересчитывать их на 100% роста средней заработной платы по сравнению с предыдущим годом и на 50% показателя инфляции. При этом в правительственном законопроекте указан перерасчет на 50% от роста средней зарплаты и 50% от повышения потребительских цен, а индексация цен исключается из законодательного поля страны.

Отдельный блок поправок касается пенсионного обеспечения женщин и военнослужащих. Так, депутаты предлагают предоставить женщинам, имеющим не менее 30 лет страхового стажа, право на назначение пенсии по возрасту независимо от возраста. Женщины, родившие трех или более детей, должны иметь право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа, считают в УКРОПе. А пенсионные выплаты украинкам, которые воспользовались правом добровольно-принудительного досрочного выхода на пенсию по возрасту после того, как им исполнилось 55 лет, во время так называемой пенсионной реформы 2011 года, при наличии страхового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения с работы, с 1 января 2018 года предлагается установить в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При этом их пенсии должны расти вместе с прожиточным минимумом. Сейчас эта категория пенсионеров в ряде случаев получает меньше тысячи гривен.

Что касается военнослужащих, то представители УКРОПа предлагают восстановить социальную справедливость, в частности в отношении тех граждан Украины, которые служили по мобилизации с 14 апреля 2014 по 31 декабря 2016 года и которым в справке, необходимой для назначения пенсии, за этот период указано нулевое денежное довольствие. В случае если с их доходов в это время не уплачивался социальный взнос, он должен быть покрыт за счет государственного бюджета, убеждены депутаты.

Также представители «Украинского объединения патриотов» предлагают исключить из законопроекта норму о том, что после освобождения ОРДЛО престарелые жители этих территорий должны получить от Украины пенсии за весь период оккупации.

«Это популистская норма. Нынешние чиновники, видимо, рассчитывают на то, что им не придется ее выполнять, поскольку к тому времени они уже не будут при власти. На самом деле эти выплаты должны осуществляться за счет страны-агрессора», – отмечают в УКРОПе.

Соответствующие предложения к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» были переданы председателю Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмиле Денисовой с подписями нардепов Тараса Батенко, Ирины Констанкевич, Александра Дубинина, Виталия Куприя, Александра Шевченко, Валентина Дидыча и Виктора Шевченко.