Луценко велел не выводить на массовые акции слишком много милиционеров

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает нецелесообразным присутствие большого количества сотрудников милиции во время проведения мирных акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Одессе на совещании с участковыми инспекторами милиции Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

По словам министра, из своего опыта он знает, что присутствие «большого контингента милиции вызывает агрессию у демонстрантов».

В то же время, по его мнению, если во время акций протеста будут возникать предпосылки для правонарушений, можно вызывать подкрепление, которое есть в каждом райотделе.

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО призвал начальников управлений милиции не выводить большое количество личного состава на митинги, «пугая людей…». «Они имеют право на протест, тем более, в этих тяжелых условиях», - добавил он.

«В каждом случае должна быть голова – не мускулы, не эмоции. Кроме того, отрывать подразделения от других более важных функций, мне кажется, нелогично», - подытожил Ю.ЛУЦЕНКО.