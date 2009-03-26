Янукович хочет досрочных парламентских и президентских выборов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за проведение досрочных парламентских и президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на выездном заседании оппозиционного правительства, которое проходит в Симферополе.

«80% населения Украины считают, что эта власть должна пойти в отставку», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, «нужны досрочные парламентские и президентские выборы. Вот как считает народ».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что нынешняя власть «доработалась до того, что в этом году планируется падение экономики почти на 12%», добавив, что это прогнозы экспертов.

Он подчеркнул, что Партия регионов готова была вместе с властью «принимать решения для того, чтобы спасать страну».

По словам лидера Партии регионов, вместо того, чтобы правительство представило антикризисную программу, «мы увидели авантюрную игру с законами – одни законы принимаются, потом отменяются». По его словам, это делается для того, чтобы «в очередной раз обмануть украинский народ».

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, действия власти свидетельствуют о том, что в нее пришли «не профессионалы, а авантюристы». По словам лидера Партии регионов, для нынешней власти нет ничего важнее, «чем собственные интересы и интересы своего окружения».