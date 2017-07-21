Адвокат задержанного в Италии Маркива просит допросить в качестве свидетелей нардепов Антонищака и Маткивского

Адвокат задержанного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива просит итальянскую сторону допросить в качестве свидетелей народных депутатов Украины Андрея Антонищака и Богдана Маткивского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Антонищак (фракция «Блок Петра Порошенко») на брифинге в Киеве.

В частности Антонищак рассказал, что вместе с народным депутатом Украины Богданом Маткивским (внефракционный) «воевали и создавали батальон генерала Кульчицкого».

По его словам, поэтому и поехали в Италию, чтобы дать показания по этому делу, которые опровергают надуманные обвинения в отношении Маркива.

Антонищак подчеркнул, что они не были допущены к Маркиву «по веским причинам». По его словам, во время четырехчасовой беседы с адвокатом Маркива, он понял, что «наши показания являются ценными и таковыми, которые могут перевернуть дело».

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«Конкретных фактов вины старшего сержанта Маркива нет абсолютно. Его задержание, его вина выстраивается на домыслах, мнениях, догадках, предположениях показаний французского журналиста, который путает села, населенные пункты», - добавил депутат.

Антонищак подчеркнул, что в 2015 году «итальянская сторона обращалась в Генеральную прокуратуру Украины, но получала отписки- 5 или 6 отписок, о статусе старшего сержанта Маркива в отношении дачи показаний, в отношении оказания правовой помощи. Поэтому в Италии было открыто отдельное уголовное производство. Маркив, наш побратим, стал просто заложником ситуации».

Антонищак сообщил, что у Маркива есть высокопрофессиональный адвокат. По его словам, адвокату сообщили, что он и Маткивский «готовы к правдивой даче показаний», чтобы помочь «итальянской стороне установить правду по делу господина Маркива».

«Мы также заверили, что МВД, что ГПУ, что Национальная гвардия Украины предоставят любую правовую поддержку о прохождении службы старшего сержанта Маркива, в отношении происходивших событий», - подчеркнул Антонищак.

При этом от отметил, что украинская сторона готова обеспечить безопасность итальянским прокурорам для выяснения ситуации, которая была 24 мая 2014 года. По его словам, были предоставлены все документы, которые опровергают информацию, что якобы Маркив участвовал в незаконных военных формированиях, и подтверждают, что он как гражданин Украины служил в Национальной гвардии.

Он также добавил, что была предоставлена информация итальянским прокурорам, что состав ГПУ, который давал им формальные отписки, с 2015 года изменился «фактически на 70-80%».

«И это их побуждает, что они больше начинают доверять государству Украина и они склоняются к тому, чтобы прилетели в Украину и отобрать здесь показания», - отметил Антонищак.

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По словам депутата, адвокат обратится с просьбой, чтобы двух парламентариев привлечь «как важных свидетелей и вызвать в Италию на допрос к прокурору».

«Мы имеем огромную надежду, что это произойдет в течение недели времени», - добавил он.

«Мы дали подтверждающие документы, что в 2014 году первый резервный батальон Национальной гвардии Украины, который сегодня называется батальоном имени генерала Кульчицкого, не имел на вооружении минометов», - отметил он и добавил, что Марким невиновен.

Антонищак подчеркнул: «Мы ждем вызова на допрос в Италию, мы ждем итальянскую сторону здесь в Украине, чтобы предоставить им правовую поддержку, предоставить им физическую защиту и ждем скорейшего освобождения нашего побратима».

Он также сообщил, что следующее судебное слушание «состоится не раньше сентября месяца этого года».

Кроме того, депутат подтвердил, что 18 июля состоялась первая встреча Маркива с родными, а сегодня должна была состояться «вторая встреча, но ее перенесли из-за технического недоразумения».

По его словам, «сначала наших консулов не допускали к господину Маркиву, но сейчас они имеют свободный доступ...».

«Господин Маркив ни на что не жалуется, посещает там спортзал. С духом у него все нормально. Он знал, что его побратимы прилетели в Италию и этому был очень рад", - добавил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова вблизи г. Славянск 24 мая 2014 года.

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По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook 18 июля сообщил, что Маркив свидетельствовал в суде в рамках предварительного допроса.

"17 июля 2017 итальянский суд в городе Павиа провел предварительный допрос задержанного гражданина Украины Виталия Маркива. Суд не рассматривал дело по существу, а следовательно, согласно регламенту, консул Украины не присутствовал в зале суда. В этот же день консул провел встречу с Маркивым и его адвокатом. В ходе встречи были уточнены некоторые аспекты линии защиты В.Маркива", - заявил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев.