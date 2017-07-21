ГПУ возбудила дело против Вилкула: Луценко посоветовал нардепу уплатить налоги

Сегодня материалы по делу сопредседателя депутатской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула были внесены в Единый реестр досудебных расследований, продолжаются проверки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Днепре сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"21.07 в 11.51 были внесены в Единый реестр досудебных расследований материалы правоохранительных органов о том, что Александр Вилкул, вероятно, уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказал Луценко.

Он высказал мнение, что в сжатые сроки состоятся необходимые экспертизы и действия Государственной фискальной службы, и по этому делу может быть принято решение.

"Мы располагаем информацией Государственной фискальной службы Днепропетровской области. Она нас проинформировала, что по результатам внеплановой проверки Вилкула есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - заметил Луценко.

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Так, генпрокурор констатировал, что "на данный момент мы должны провести еще несколько действий с фискалами, а затем - экспертизой, чтобы выдвинуть подозрение Вилкулу».

"В случае, если мы подойдем к этому вплотную, я вынужден буду получить согласование Верховной Рады", - сказал Луценко.

Вместе с тем он напомнил, что лицо, подозреваемое в неуплате налогов, может уплатить их в полном объеме, и на этом уголовное дело может быть закрыто.

Как сообщал УНИАН, 5 июля и.о. начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук заявила, что во время внеплановой проверки данных в декларации о доходах за 2015 налоговики выявили факты неуплаты Вилкулом 19,6 млн грн налогов. Материалы проверки направлены в Генпрокуратуру.

6 июля Луценко заявил, что Генпрокуратура в течение лета подготовит материалы для внесения в Верховную Раду представления на Вилкула, если найдет подтверждение информации о неуплате им налогов.

По словам Луценко, после получения сведений о разногласиях в декларации Вилкула по уплате налогов и состояния, была назначена проверка его налоговых дел, которая установила разногласия.