Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 2 августа

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 2 августа. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 2 августа", - сказала пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, сегодня по итогам встречи ТКГ в Минске Олифер сообщила, что украинская сторона призвала Россию осудить заявление боевиков о "малороссии", которое противоречит Минскому процессу.

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Также Киев настаивал на освобождении оккупированного Дебальцево и призвал Москву допустить СММ ОБСЕ ко всей линии российско-украинской границы.

Кроме того, сегодня достигнуты договоренности не вносить в список обмена непричастных к конфликту на Донбассе людей.

Также украинская сторона выразила надежду на завершение расследования катастрофы MH17 в ближайшее время.