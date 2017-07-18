Грызлов об идее Захарченко о "Малороссии": часть информационной войны

Инициатива главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко​ о создании "Малороссии" "не вписывается в Минский процесс" и относится к "информационной войне". Об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает РБК.

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"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - говорится в заявлении Грызлова.

По мнению полпреда России в контактной группе, "предложение (по поводу "Малороссии", - УНИАН.) имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики".

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе.