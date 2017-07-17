Полиция Житомирской области не связывает нападение на предпринимателя в Коростышеве с его политической деятельностью

Полиция Житомирской области не связывает нападение на предпринимателя, которое произошло в субботу в центре Коростышева, с его политической деятельностью.

Об этом сегодня на брифинге в областном ГУ Нацполиции рассказал журналистам начальник региональной полиции Вячеслав Печененко, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

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По словам Печененка, «в Коростышеве из пневматического оружия 15 июля двое неизвестных травмировали местного жителя, частного предпринимателя».

«По одной из версий, это преступление мы связываем с его активной общественной, а не политической, деятельностью и работаем над его раскрытием» - подчеркнул Печененко.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в центре Коростышева неизвестные стреляли в предпринимателя – члена партии «УКРОП». Мужчина получил огнестрельное ранение на одной из центральных улиц райцентра от неизвестных, которые двигались на мотоцикле. Полиция начала уголовное производство и проводит мероприятия для установления личностей нападавших.

Установлено, что травмирован является местным жителем, предпринимателем, активистом местной ячейки партии «УКРОП». Начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.