"Беркут" увез неизвестно куда участников акции под УНИАНом

Сотрудники милиции прекратили акцию в поддержку общественного объединения «Щит», активисты которого проводят пресс-конференцию в информационном агентстве УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы спецподразделения МВД «Беркут» попросили участников акции, которые стояли с флагами возле помещения УНИАН, зайти в автобус, припаркованный рядом.

Около 20-25 участников акции выполнили просьбу сотрудников МВД. После этого автобус уехал в неизвестном направлении.

В настоящее время в агентстве проходит пресс-конференция руководителя ГО «Щит» Александра ЕМЧУКА, который подозревается в участии в погроме палаточного городка общественной инициативы «Геть усіх!» на Майдане Незалежности утром 20 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, 20 марта в 5 часов утра около сотни человек в одинаковой камуфляжной форме при содействии милиции напали на палаточный городок этой общественной инициативы на Майдане Незалежности в Киеве.

Согласно информации пресс-службы, в результате погрома избиты активисты, которые в находились в палатках, и разрушены палатки.

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не причастна к сносу палаточного городка.

21 марта начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что к погрому палаточного городка общественной инициативы «Геть усіх!» на Майдане Незалежности в Киеве причастна общественная организация «Щит».