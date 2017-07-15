"Зачем нам еще одна бумажка": Климкин объяснил отсутствие итогового заявления на саммите Украина-ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заявления саммитов Украина-ЕС должны фиксировать новые важные договоренности и прорывы в отношениях, и нет смысла в заявлениях, которые будут просто повторять озвученное и прописанное ранее.

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"Все очень просто: зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы. Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности. Повторение того, что уже есть – зачем это нам? Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут", – сказал он в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер", комментируя ситуацию с отсутствием заявления по итогам саммита Украина-ЕС.

"Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты, и в котором нет действительно прорывных вещей?", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, ранее в АП заявили, что итоговая декларация саммита Украина – ЕС, который состоялся в Киеве, не была принята ввиду отсутствия консенсуса.