Луценко отмечает рост хищений, совершенных подчиненными Президента

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отмечает рост хищений бюджетных средств государственными служащими высокого ранга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 20 марта на брифинге в Донецке.

«Значительно активизировались государственные служащие высокого ранга, особенно в областных государственных администрациях и подчиненных им структурах, по расхищению бюджетных средств», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он констатировал, что хищения происходят, начиная «от Закарпатья, где никто никаких мостов не построил после наводнения, до Харьковской области, где пропадают миллионные суммы, предназначенные на капитальный ремонт учреждений охраны здоровья, точно так не исключением является и Донетчина».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сейчас в стране «везде идет «дембельский аккорд» людей, которые обоснованно понимают, что это их последний год службы в связи с новыми президентскими выборами».

Министр заявил, что его крайне возмущает тот факт, что все эти госслужащие подчинены Президенту, которого они просто дискредитируют.

«В данном случае, у меня нет никаких политических намеков, но меня лично глубоко беспокоит, что, например, в подчиненной Президенту вертикали, начиная с 2005 года, 325 работников были уличены во взяточничестве, - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО. - У меня стоит вопрос, кто ведет такую кадровую политику, кто подсовывает Президенту указы и другие документы, которые назначают 325 взяточников, выявленных только за эти 4 года?. Это просто позор для тех, кто дискредитирует таким образом высокий статус главы государства».

Также министр акцентировал, что у него остаются вопросы к чиновникам, которые в конце каждого года пишут акты о выполнении различного рода работ, а на самом деле ничего из этого не выполняют. «Такие случаи не одиноки. Мы сейчас проводим изучение материалов, оформлены уже сотни уголовных дел относительно тысяч чиновников, на сотни миллионов гривен ущерба», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО. «Мы хотим серьезно дать им по рукам, чтобы никто не думал, что этот год может повторить печальный 2004 год», - добавил он.

Говоря о ситуации по хищению бюджета в Донецкой области, министр сказал, что сегодня в этом регионе не отмечается «масштабного расхищения бюджетных средств». Он связывает это с тем, что в данном направлении милиция области очень хорошо поработала в прошлом году.

«Я думаю, что это связано с тем, что в прошлом году и УБОП, и УБЭП области выявили ряд резонансных дел по расхищению бюджетных средств в шахтном секторе – два генеральных директора привлекаются сейчас к уголовной ответственности. Есть несколько случаев нецелевого использования средств в других структурах, поэтому тут понимают, что милиция держит руку на пульсе», - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что «в этом году «дембельского аккорда» корыстных расхитителей бюджетной собственности мы не должны допустить», и, обращаясь к журналистам, добавил: «Под словом «мы» я подразумеваю не только милицию, но и средства массовой информации, это совместный государственный интерес».