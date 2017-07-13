Туск призвал Украину "выдержать бремя реформ"

Президент Европейского совета Дональд Туск подчеркивает, что Украина должна выдержать "бремя реформ" для достижения мечтаний и целей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве.

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"Вместе мы достигли многого, но мы все еще находимся на полпути. Я убежден: если вы продолжите быть такими настроенными, такими отважными и такими последовательными, какими вы были во время Майдана, какими вы были во время борьбы за украинскую целостность, если вы сможете выдержать бремя реформ и не будете сдаваться, дальше вы достигнете ваших мечтаний и целей", - заявил Туск.

По его убеждению, украинцы «не терпят поражения от внешнего врага». "Вы очень сильны. Вы только можете потерпеть поражение от себя. Именно поэтому вы должны хранить ваше единство любой ценой и избегать, как проклятия, внутреннего конфликта", - подчеркнул Туск.

"Я всегда повторял это моим согражданам, когда был премьер-министром Польши, я повторяю это сейчас всей Европе: только в единстве мы можем преодолеть вызовы современных времен", - подчеркнул президент Евросовета.

Туск сказал, что "ничего не может быть хуже разъединения сообщества перед лицом современных угроз". "Демократии заключаются в разнообразии мнений и конкуренции, но также в постоянном поиске консенсуса. По этой причине наиболее важная задача должна заключаться в построении современного государства, которое является эффективным для всех граждан, не поддается коррупции и уважает высокие стандарты общественной жизни. Если вы сдадите все эти экзамены, никто и ничто вас не победит", - заявил Туск.