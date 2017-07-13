Евросоюз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск отмечает, что Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

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"И для меня ключевое предложение Соглашения об ассоциации, как и раньше, такое, и я процитирую: Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор", - заявил Туск.

По его словам, признание Евросоюзом европейских устремлений Украины не является слоганом. «Я только повторю, что я сказал о наиболее важной части наиболее важного документа. Я имею в виду Соглашение об ассоциации. Это не слоган. После решения о визовой либерализации, после (ратификации) Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, это является новой реальностью, и я повторю эту цитату: Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует её европейский выбор», - подчеркнул Туск.

«И если вы знаете, это также наше личное частное мнение, Жан-Клода Юнкера и моё. И это не является совпадением, что два президента европейских институтов имеют одинаковую позицию по каждой детали, когда речь идет об Украине», - добавил Туск.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского совета Дональд Туск также считает, что внешний враг не сможет одолеть украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя.

По его словам, украинцы должны "любой ценой держать своё единство и избегать внутренних конфликтов".