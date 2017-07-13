Геращенко призвала ЕС немедленно ввести санкции против причастных к заключению Сенцова россиян

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает Европейский Союз немедленно ввести санкции против тех россиян, которые причастны к заключению режиссера Олега Сенцова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании парламента, поздравляя Сенцова с днем рождения.

«Мы призываем ЕС немедленно ввести санкции против всех тех людей - россиян, которые внесены в список Сенцова и переданы украинской властью в ЕС...», - сказала Геращенко.

Она подчеркнула: «Мы просим ЕС немедленно присоединиться к нашей борьбе за Олега, за Александра Кольченко, за нашего коллегу Сущенко, за десятки крымских татар и сотни украинцев, содержащихся на оккупированных территориях».

По словам Геращенко, сегодня у Сенцова день рождения, и он содержится в российской тюрьме только за то, что он украинец и патриот.

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«Он не воевал на чужой земле, никогда никого не убивал, не убивал в оккупированном Путиным Крыму, его ждут двое малолетних детей, пожилая мама», - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не выражали желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 огласил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.

Сенцов родился 13 июля 1976 года.