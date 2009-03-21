Ющенко о Тимошенко, МВФ, пенсиях, Укртелекоме и свободном месте в самолете

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен на следующей неделе продолжить консультации по выходу из экономического кризиса с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом глава государства сообщил в интервью 5 каналу.

В частности, Президент сказал, что он и Ю.ТИМОШЕНКО договорились со следующего понедельника продолжить работу над пакетом антикризисных законов с целью вернуться к сотрудничеству с миссией МВФ. В.ЮЩЕНКО отметил, что основными вопросами этого пакета является акцизная политика, а также сбалансирование работы Пенсионного фонда и компании «Нафтогаз Украины».

«С понедельника мы назначаем рабочую группу, которая рассмотрит принципы приватизации 2-3 ведущих объектов”, – сказал Президент, не уточнив при этом, о каких именно объектах идет речь, однако отметил, что это – стратегические предприятия.

Также Президент отметил, что СНБО на своем заседании или рабочая группа должны рассмотреть вопросы, необходимые для того, «чтобы открыть путь к приватизации таких знаковых объектов как «Укртелеком», чтобы со второго квартала начать наполнение стабилизационного фонда, чтобы этот ресурс работал на Украину».

Также, отвечая на вопрос, что значит тот факт, что Президент и премьер-министр возвращались из Бельгии на одном самолете, В.ЮЩЕНКО сказал: «Это значит, что у меня было свободное место в самолете, и я пригласил премьера».