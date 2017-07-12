Добкин заявил, что будет голосовать в ВР за снятие с себя депутатской неприкосновенности

Народный депутат Михаил Добкин (фракция «Оппозиционный блок») заявляет, что будет голосовать в Верховной Раде за снятие с себя депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

Добкин подчеркнул: «Для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что я прячусь за неприкосновенностью, я говорю всем присутствующим и генеральному прокурору: я буду голосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности».

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Обращаясь к генеральному прокурору Юрию Луценко, Добкин сказал: «Я как гражданин Украины поддерживаю Вас в Вашем стремлении навести порядок и побороть коррупцию. Но только если Вы борите коррупцию, то борите ее, а че Вы все время в прошлое лезете?».

«Занимайтесь настоящим. Вам подсказать адреса, где коррупция находится? Я могу несколько кооперативов в Киеве подсказать, где Вы бываете в гостях у людей, и ничего, они существуют и у Вас нет к ним претензий», - заявил Добкин.

Как сообщал УНИАН, Регламентный комитет ВР рассматривает представление прокуратуры, которая усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.