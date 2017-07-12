Регламентный комитет ВР рассматривает снятие неприкосновенности с Добкина (онлайн)
Добкин заявил, что поддерживает снятие неприкосновенности с себя, поскольку готов доказывать безосновательность обвинений.
Регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление ГПУ относительно народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина, после чего вопрос будет вынесен на общее голосование в парламенте.
В действиях Добкина усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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Добкин заявил, что поддерживает снятие неприкосновенности с себя, поскольку готов защищать свои интересы в суде и доказывать безосновательность обвинений.
Прямую трансляцию заседания Регламентного комитета ведет Радио Свобода.