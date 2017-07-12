Новый адвокат Януковича будет настаивать на участии своего подзащитного в суде
Защитник отметил, что ему надо встретиться с Януковичем, а также поговорить с предыдущими его адвокатами.
Новый адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Мешечек намерен настаивать на участии своего подзащитного в судебном процессе по делу о государственной измене.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник заявил журналистам по завершению сегодняшнего заседания коллегии судей Оболонского районного суда Киева.
Мешечек отметил, что пока не знает, в какой форме будет участвовать Янукович в суде - лично или дистанционно (с помощью видеосвязи).
Защитник добавил, что ему надо встретиться с Януковичем, а также обсудить этот вопрос с предыдущими его адвокатами.
«Все свои дальнейшие действия я буду согласовывать с Виктором Януковичем и его предыдущими защитниками», - подчеркнул Мешечек.
Также адвокат отметил, что он имеет 5-летний стаж адвокатской деятельности.
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Как сообщал УНИАН, 6 июля адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили о выходе из судебного процесса по делу о государственной измене Януковича.
Коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров о назначении Януковичу по делу о госизмене адвоката за государственный счет из центра бесплатной вторичной правовой помощи.
7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил Януковичу адвоката Мешечка.
Сегодня, 12 июля, заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Януковича длилось всего 15 минут. Суд предоставил Мешечку три недели на ознакомление с материалами дела о госизмене и объявил перерыв в заседании до 10.00 3 августа.