Суд дал новому адвокату Януковича три недели на ознакомление с материалами дела

Оболонский райсуд Киева предоставил новому адвокату экс-президента Виктора Януковича три недели на ознакомление с материалами дела о государственной измене и объявил перерыв в заседании до 10.00 3 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание суда по делу Януковича длилось всего 15 минут.

В начале заседания новый адвокат Януковича Виталий Мешечек попросил у суда время для ознакомления с материалами дела. Он заявил, что ему нужно не меньше месяца.

Однако прокуроры отметили, что достаточно будет трех недель, чтобы адвокат ознакомился с материалами дела.

В итоге суд, посовещавшись на месте, принял решение предоставить адвокату время для ознакомления с материалами дела до 3 августа. Суд отметил, что в деле 19 томов со стороны обвинения и два тома со стороны защиты, всего 21 том, и до 3 августа адвокат с ними успеет ознакомиться.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили о выходе из судебного процесса по делу о государственной измене Януковича.

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров о назначении Януковичу по делу о госизмене адвоката за государственный счет из центра бесплатной вторичной правовой помощи.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил Януковичу адвоката Мешечка.