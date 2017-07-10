Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина пока не собирается немедленно подавать заявку на членство в НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комиссии Украина-НАТО сегодня в Киеве.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Абсолютно нет», - заявил Порошенко.

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«Это означает, что нам нужно выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и здесь нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО», - сказал президент.

«Мы, подчеркиваю, готовы к этому, мы имеем очень амбициозную программу реформирования сектора обороны и безопасности, разработанную с участием наших партнеров по НАТО... Цель этих реформ - это достижение соответствия критериям членства», - отметил глава государства.

«Мы решительно настроены на реформы, имеем четкий график, что мы должны сделать до 2020 года для того, чтобы соответствовать критериям членства, потому что по состоянию на сегодняшний день мы этим критериям не соответствуем, потому что за эти 20 лет ничего не делалось. Более того, наоборот, принимались законы, которые отталкивали нас от НАТО», - отметил глава государства.

«Только за последние 3 года мы сделали огромные шаги в реформировании и уверены в том, что дискуссия нас приблизит к возможности подачи соответствующей заявки. У нас есть план на три года, мы имеем программу до 2020 года, мы четко знаем, что делать и это впервые, когда в Украине построена «дорожная карта», что и когда делать. Когда Украина будет соответствовать критериям, когда реформы будут имплементированы, на сегодняшний день мы наконец имеем то, чего никогда не было в нашей истории, более 60% украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины и власть должна действовать в соответствии с этими устремлениями украинского народа», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал закон об углублении Украиной сотрудничества с Организацией североатлантического договора (НАТО) с целью обретения членства в Альянсе.